Après Ninja et Shroud, SypherPK re-signe un accord exclusif avec Twitch

SypherPK est l’un des plus gros streamers de la communauté. Dès ses débuts à jouer à Runescape jusqu’à devenir l’un des plus grands streamers Fortnite au monde, son voyage a été phénoménal. Maintenant, dans une annonce sur Twitter, Sypher a révélé qu’il avait re-signé un accord exclusif avec Twitch.

SypherPK s’est rendu sur Twitter pour faire cette annonce via une vidéo. Il a présenté son parcours de streaming à travers les années et comment il a grandi sur la plate-forme au fil des ans. Son ascension au sommet a été incroyable et la vidéo l’a parfaitement montré. Vers la fin de la vidéo, il a dit «Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que je suis officiellement re-signé pour diffuser exclusivement sur Twitch.tv. Je suis ravi de faire des choses incroyables avec notre communauté, je vous verrai en streaming. »

Chaque voyage commence par un seul pas. Nous lançons cette nouvelle ère en streaming exclusivement sur Twitch! Alors gardez les yeux ouverts, il y a tellement plus en magasin. pic.twitter.com/ANqN16RKpq – SypherPK (@SypherPK) 10 novembre 2020

Avant SypherPk, Ninja et Shroud ont également récemment signé des accords exclusifs avec Twitch

Cette annonce intervient à un moment où deux des plus grands streamers au monde, à savoir Ninja et Shroud, sont revenus exclusivement sur Twitch. Ninja et Shroud cherchaient tous deux une plate-forme sur laquelle diffuser après l’arrêt de Mixer. Considérant que les deux avaient déjà une base de fans massive sur Twitch, il était naturel qu’ils reviennent sur la plate-forme. Ils font également partie des créateurs les plus suivis sur Twitch, ils ont donc littéralement dû reprendre là où ils s’étaient arrêtés.

Avec un streamer comme Sypher re-signant avec Twitch, cela ne fait que renforcer encore plus la position de la plate-forme. Il est l’un des plus grands créateurs de contenu pour Fortnite et dispose également d’une base de fans fidèles. En plus de cela, il est également un créateur YouTube mais il ne diffuse pas sur YouTube.

Dans une interview exclusive avec EssentiallySports, Sypher a mentionné comment il avait été introduit dans le monde du streaming. De nombreux créateurs de contenu de Runescape l’ont inspiré à se lancer dans le streaming, mais sa plus grande motivation était TimTheTatman. Il a dit «Je me suis connecté à TimTheTatman, il jouait à Call of Duty Black Ops. Il avait 500 téléspectateurs et il avait les cheveux vraiment longs à l’époque. C’est avant qu’il ne coupe tous ses cheveux. Et il disait essentiellement au chat qu’il a quitté son emploi aujourd’hui et qu’il va diffuser à plein temps, et je me suis en fait connecté, juste au moment où il a fait cette annonce, il y a de nombreuses années, et j’ai trouvé que c’était vraiment cool. Et cela, vous savez, m’a en quelque sorte amené à penser à la diffusion en continu.

Sypher a certainement de grandes choses prévues pour l’avenir qui seront révélées assez tôt.

