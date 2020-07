Après le vol des hauts, le bas – et le recul

Gianluca Gaudino a déjà fait ses débuts surprenants au Bayern. Après plusieurs coups, sa carrière se remet sur les rails par des détours.

Beaucoup auraient dû se frotter les yeux de surprise lorsque l’entraîneur du Bayern de l’époque, Pep Guardiola, a annoncé son onze de départ pour le match d’ouverture de la Bundesliga contre le VfL Wolfsburg le 22 août 2014. Là, l’Espagnol a évoqué un certain Gianluca Gaudino de stars aux côtés de stars comme Arjen Robben, Thomas Müller et Robert Lewandowski.

Le A-boy a été autorisé à auditionner pour les professionnels pendant la préparation estivale, également parce que Guardiola n’avait pratiquement plus de professionnels disponibles après la Coupe du monde. Un talent de 17 ans qui a fait ses débuts en championnat contre les loups lors de la première journée – et quel match.

Gaudino, fils de l’ex-international Maurizio Gaudino, a joué pendant près de 90 minutes et s’est démarqué comme le joueur le plus fort (12,8 kilomètres) avec un succès 2-1 et un taux de réussite exceptionnel de près de 97%. « On ne peut guère mieux jouer. Ce n’est pas facile de jouer à 17 ans dans l’Allianz Arena. Il a joué de très, très bonnes passes », a déclaré Guardiola à propos du débutant. Gaudino senior a frappé la même ligne: « Il est plus fort que moi. »

Tout était donc arrangé pour une carrière difficile, dans laquelle, cependant, seules sept affectations supplémentaires dans le Beletage allemand devraient suivre. Le vol de Gaudino s’est terminé rapidement. Il tente actuellement de remettre sa carrière sur les rails après quelques phases décevantes.

FC Bayern Munich: les 20 plus jeunes joueurs déployés 1/21 Avec Alphonso Davies, après un long moment, un autre jeune a réussi à s’installer définitivement dans les onze premiers du Bayern. SPOX revient donc sur les plus jeunes débutants FCB de l’histoire. 2/21 20e place – JULIAN GREEN (débuts au Bayern avec 18 ans, 5 mois et 21 jours): Vient sur une seule mission en tenue du Bayern. Plus tard, il a tenté sa chance à Hambourg et à Stuttgart. Actif aujourd’hui chez SpVgg Greuther Fürth. 21/03 19e place – LUDWIG KÖGL (débuts au Bayern à l’âge de 18 ans, 5 mois et 18 jours): a couru pour le FC Bayern 149 fois entre 1984 et 1990. Auparavant, venait de la ville rivale de 1860 Munich. A terminé sa carrière à Unterhaching. 21/04 18e place – HERBERT ZIMMERMANN (débuts au Bayern avec 18 ans, 5 mois et 9 jours): Est venu à seulement deux apparitions au FCB en deux saisons. Plus tard en tant qu’acteur clé avec le 1. FC Köln sous contrat. 5/21 17e place – BRENO (débuts en Bavière avec 18 ans, 4 mois et 28 jours): La relation entre le Brésilien et Munich ressemblait à un malentendu. Est venu comme un grand talent, mais n’a jamais réussi à le montrer de manière cohérente. 21/06 Place 16 – FRANZ GERBER (débuts en Bavière avec 18 ans, 4 mois et 19 jours): Transféré du département jeunesse du TSV Eching au Bayern. En raison de la forte concurrence, il n’a jamais prévalu et a été vendu au FC St. Pauli. 21/07 15e place – BASTIAN SCHWEINSTEIGER (débuts au Bayern à l’âge de 18 ans, 3 mois et 12 jours): La légende du Bayern a remporté tous les titres dignes d’être mentionnés avec le club. Ensuite, le rêve de déménager à l’étranger s’est réalisé. Retraité aujourd’hui. 8/21 14e place – ALPHONSO DAVIES (débuts au Bayern à 18 ans, 2 mois et 25 jours): Probablement l’un des meilleurs transferts FCB de l’histoire récente. A été rappelé comme arrière gauche après des blessures en début de saison et y est convaincant depuis. 21/09 13e place – FABIAN BENKO (débuts au Bayern à l’âge de 18 ans, 2 mois et 14 jours): a fait ses débuts lors de la première manche de la DFB Cup en 2016 lorsqu’il a rejoint Arturo Vidal. Après cela, plus d’apparitions sous le maillot du Bayern. 21/10 12ème place – THORSTEN OTT (débuts en Bavière à 18 ans, 2 mois et 14 jours): A disputé son seul match de Bundesliga en 1991 contre le VfL Bochum. Puis est passé au football amateur. 11/21 11e place – SAMUEL KUFFOUR (débuts au Bayern à l’âge de 18 ans, 1 mois et 26 jours): Pendant longtemps, il a été défenseur central régulier au Bayern et a remporté plusieurs titres avec le FCB. A mis fin à sa carrière au Ghana en 2009. 12/21 10e place – MAX EBERL (débuts en Bavière à 18 ans et 28 jours): Le directeur sportif de Gladbach d’aujourd’hui a été formé dans la jeunesse de Munich. Ensuite, aussi actif pour Bochum, Fürth et même Gladbach. 13/21 9e place – LARS LUKAS MAY (débuts en Bavière avec 18 ans et 21 jours): est venu à l’Isar de Dresde en 2014 et fait partie de l’équipe professionnelle depuis 2018. Depuis lors récompensé par des interventions en défense centrale. 14/21 8e place – ROQUE SANTA CRUZ (débuts en Bavière à l’âge de 18 ans et 6 jours): A été découvert par les Bavarois lors des Championnats du monde juniors en 1999 et a ensuite été promu championne du record. Plus tard encore en usage en Angleterre et en Espagne. 15/21 7e place – FRANCK EVINA (débuts en Bavière à 17 ans, 9 mois et 23 jours): A été prêté à Holstein Kiel après de bonnes performances au Bayern II, mais y a rarement été utilisé. Actuellement décerné au KFC Uerdingen. 16/21 6e place – BERKANT GÖKTAN (débuts au Bayern à 17 ans, 9 mois et 18 jours): est passé à la jeunesse du FCB à l’âge de neuf ans et a fait ses débuts professionnels en 1998, mais n’a joué que deux fois pour le Bayern. A terminé sa carrière en 2014. 17/21 5e place – GIANLUCA GAUDINO (débuts au Bayern à l’âge de 17 ans, 9 mois et 2 jours): A été régulièrement utilisé par le Bayern sous Pep Guardiola en équipe première, mais n’a pas répondu aux attentes. Joue en Suisse aujourd’hui. 18/21 4e place – TONI KROOS (débuts en Bavière à 17 ans, 8 mois et 22 jours): De nombreux supporters du Bayern pleurent encore après le départ du stratège du milieu de terrain. A mûri au Real Madrid pour devenir un joueur de classe mondiale absolu et y a remporté le CL trois fois. 19/21 3ème place – PIERRE-EMILE HOJBJERG (débuts au Bayern à 17 ans, 8 mois et 8 jours): est passé de la Norvège à la jeunesse du Bayern, mais n’a jamais fait partie des onze premiers. Après avoir emprunté à Augsbourg et aujourd’hui à Schalke en Angleterre sous contrat. 20/21 1ère place – DAVID ALABA (débuts au Bayern à 17 ans, 7 mois et 17 jours): est au Bayern depuis 2009 et a fait ses débuts professionnels en 2010. De retour au club après une demi-série à Hoffenheim et depuis lors, il est un joueur régulier. 21/21 1ère place – MATS HUMMELS (débuts au Bayern avec 17 ans, 7 mois et 17 jours): A été donné à Dortmund en raison d’un manque de perspective, mais est revenu au FCB des années plus tard. Maintenant à nouveau actif en noir et jaune.

Gianluca Gaudino: reprise, phase profonde et déménagement à Berne

Au Bayern, le milieu de terrain central a fait la navette entre la Substitute Bank, les U19 et le deuxième remplaçant du Bayern après un départ impressionnant. L’homme de 23 ans voit le fait qu’il a disparu de la scène aussi vite qu’il est venu dans le cadre de l’entreprise. « Les retours étaient rares, mais c’est normal. Il s’agit du titre, du titre, du titre, vous devez travailler. Si cela ne fonctionne pas, vous devez vous remettre à l’arrière », a-t-il déclaré un jour dans une interview avec le botteur: « Autocritique, je dis qu’après le courant ascendant, il y avait une phase basse au début, donc je n’étais pas là si souvent. »

Cependant, Gaudino voulait être de nouveau là, jouer « à un niveau supérieur ». En 2016, une activité de prêt a donc suivi en Suisse au FC Saint-Gall. Là, il a joué 36 matchs de compétition en près d’un an et demi, la plupart depuis le début. Mais même après son retour, l’équipe de Munich avec l’entraîneur Carlo Ancelotti n’a vu aucune utilité pour l’ancien haut voleur. Il est donc passé, cette fois à Chievo Verona, où il a d’abord contracté une pneumonie et n’a joué que deux fois en Serie A.

Entre août 2018 et janvier 2019, Gaudino était sans club, gardé la forme au Borussia Mönchengladbach et a joué aux Young Boys Bern. Il a ensuite signé un contrat avec ce club jusqu’en 2021. « Je peux dire beaucoup de choses positives. Je peux particulièrement recommander le championnat aux jeunes joueurs. La Suisse est un très bon endroit pour que les talents fassent un pas en avant », résume Gaudino. les Young Boys ensemble sur la propre page d’accueil du club.

© imago images / Pius Koller

Gaudino: « Si la Bavière revenait avec une offre … »

Gaudino se situe généralement à Berne. Là, il veut faire un autre pas en avant et jouer à nouveau sous les projecteurs. Gaudino ne doute pas que c’est la bonne voie – son club de jeunes devrait également le remarquer. « Si la Bavière revenait avec une offre, cela signifierait au moins que ma carrière s’est bien déroulée et que mon chemin était difficile mais bon », a-t-il expliqué botteur.

Peut-être que sa carrière reprendra une course inattendue – comme elle l’a fait en août 2014.