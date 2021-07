Après le final de la saison, Loki reviendra dans un autre film Marvel

La série » Loki » s’est finalement terminée ce jour et a apporté de nombreuses réponses et de nouvelles questions après la grande révélation du méchant principal, mais il semble que Tom Hiddleston soit loin de dire adieu au rôle du dieu du mensonge, car un rapport récent indique que nous reverrons Loki dans » Doctor Strange 2 « , bien qu’il ne soit pas détaillé s’il sera à nouveau un allié ou un antagoniste.

La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est en cours et tout indique que l’expansion du multivers est aussi en cours. Outre Loki, au moins deux autres productions sont connues pour s’en occuper ouvertement, « Spider-Man : No Way Home » et « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », et il n’est pas exclu qu’une partie de cette expansion ait lieu dans « Ant-Man and the Wasp : Quantumania ».

Selon les informations du site The Hollywood Reporter, nous reverrons Loki dans « Doctor Strange 2 », ce qui semble assez logique compte tenu de la fin de la première saison de ce personnage, car il a laissé la porte ouverte à d’autres aventures et peut-être pas nécessairement être un héros, mais peut prendre une place à côté du grand méchant de la série que nous verrons dans d’autres productions.

Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness a déjà terminé son tournage et on sait peu de choses jusqu’à présent sur l’intrigue, mais on sait que l’on retrouvera Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch et la sortie de ce film est prévue pour le 23 mars 2022 au cinéma en France, donc les premiers détails de cette suite pourraient être révélés dans un avenir proche.