Après John Wick accueillez l’adaptation explosive de « My Friend Pedro »

Le jeu vidéo My Friend Pedro se dirige vers la télévision. Derek Kolstad, l’auteur de John Wick, et David Leitch, co-directeur du premier John Wick film, s’associent à nouveau pour donner vie au jeu vidéo shoot ’em up. Sorti en 2019, Mon ami Pedro est décrit comme «un ballet explosif sur l’amitié, l’imagination et la bataille tumultueuse d’un homme à travers le monde criminel à la demande d’une banane sensible (le titulaire Pedro)».

My Friend Pedro

Derek Kolstad et David Leitch mettent à profit leurs connaissances approfondies des divertissements sur les gens qui tirent sur de nombreuses armes à feu avec Mon ami Pedro. Basée sur le jeu vidéo shoot ’em up du même nom, cette série est décrite comme une «dramatique d’une demi-heure classée R». Kolstad servira d’écrivain et de producteur exécutif de la série, tandis que Leitch servira également de producteur exécutif.

Voici une ventilation du jeu: