Après Hamilton, Disney + adapte une comédie musicale primée à Broadway

Plutôt que Une fois sur cette île étant un enregistrement de la comédie musicale qui a connu une reprise réussie en 2017 et lui a valu un Tony Award distingué, le spectacle de Broadway né sur scène en 1990 recevra une adaptation en direct pour Disney +, par The Hollywood Reporter. Jocelyn Boih, l’écrivain de l’adaptation de Netflix de Spike Lee Elle doit l’avoir et Poupée russe, écrit le scénario, et Wanuri Kahiu, le réalisateur du film indépendant de 2018 Rafiki, dirigera le film.