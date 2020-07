Après avoir joué Elton John, Taron Egerton se dirige vers un autre biopic

Autre chose Tetris a pour but, c’est que c’est définitivement une prémisse unique, du moins en ce qui concerne les biopics. Il y a eu plein de films basé sur jeux vidéo, y compris le succès surprise de cette année Sonic l’hérisson et le tant attendu Inexploré. Cependant, il n’y en a pas eu autant qui explorent les coulisses du nombre de nos jeux vidéo les plus appréciés. Ce qui, quand on y pense, est assez surprenant, car l’industrie du jeu vidéo est l’une des plus réussies de l’histoire et probablement pleine d’histoires assez dramatiques. Peut être si Tetris est un succès, il inspirera une nouvelle vague de biopics de jeux vidéo.