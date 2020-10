Appuyez deux fois sur le dos de votre iPhone pour prendre une capture d’écran! Nouvelles fonctionnalités expliquées!

Nouvelle fonctionnalité de l’iPhone pour prendre une capture d’écran en appuyant sur l’arrière de celui-ci

Le 16 septembre, Apple a annoncé les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version de l’iPhone. La dernière version du système d’exploitation iPhone appelée iOS 14.

Non seulement cela, mais Apple a également ajouté plus de nouvelles fonctionnalités et applications dans le nouvel iPhone qu’ils n’ont pas expliquées sur scène lors de l’annonce. L’une des fonctionnalités les plus incroyables est le tapotement arrière. Faites simplement deux ou trois bandes à l’arrière de l’iPhone pour accéder à certaines tâches.

La nouvelle fonctionnalité de Back Tapping id semble extrêmement utile. En appuyant sur le dos, vous serez en mesure d’effectuer de nombreuses tâches telles que le verrouillage du téléphone, la modification du volume et même la désactivation du téléphone, l’utilisation de certaines applications telles que Google Assistant et une capture d’écran également incluse.

iOS 14: appuyez deux fois pour prendre une capture d’écran

En appuyant sur l’arrière du nouvel iPhone, le téléphone activera automatiquement certaines fonctionnalités. Les personnes qui ont déjà installé l’iOS 14 ont déclaré qu’il fonctionnait à la fois avec ou sans coque de téléphone.

Il existe également des fonctionnalités comme HomeKit d’Apple qui éteindront et allumeront toutes les lumières de la maison sur votre commande. Raccourcis pour ouvrir les applications comme WhatsApp et Twitter pour envoyer des messages, etc.

Avec Back Tap, vous pouvez effectuer diverses actions en appuyant deux fois ou trois fois à l’arrière de votre iPhone. En voici un que j’ai mis en double tap pour prendre une capture d’écran. pic.twitter.com/uZKv4Cjorf – Aditya Daniel (@adityadaniel) 23 juin 2020