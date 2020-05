Apprenez tout sur les grenouilles et les salamandres grâce au programme virtuel de la bibliothèque de Leominster – betanewsfr

LEOMINSTER – Hands On Nature présente «Frogs and Salamanders !, un programme virtuel en direct, à 10 heures ce jeudi.

Découvrez les grenouilles et les salamandres locales pendant cette période passionnante de l’année où tout se réveille après l’hibernation.

Vous découvrirez ce qui rend les amphibiens uniques, ainsi que les différences et les similitudes entre nos espèces locales.

Découvrez le type spécial d’appels que les grenouilles font et apprenez à en identifier plusieurs d’ici la fin du programme; où trouver des grenouilles et des salamandres locales – sous toutes leurs formes actuelles, des œufs, des têtards et des adultes – pour que vous puissiez les rechercher lors de votre prochaine promenade.

Pour rejoindre cette réunion zoom, visitez www.leominsterlibrary.org; cliquez sur Ressources en ligne où vous trouverez le lien. ID de réunion: 876 3315 3924 et mot de passe: ourfrogs