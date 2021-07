Apprenez à jouer vos titres préférés au piano ou à la guitare avec TopAccords

TopAccords.com est le site internet de référence pour trouver les accords de chansons. Que vous soyez débutants ou experts pour jouer de votre instrument de musique, ce site est fait pour vous. Des outils sont mis à votre disposition afin d’adapter la partition à vos envies et à votre niveau, grâce notamment à un mode simplifié pour les débutants. Retrouvez ci-dessous le détail de toutes les fonctionnalités et de l’organisation du site pour apprendre le piano ou la guitare en un rien de temps.

Comment apprendre les accords de guitare ou de piano ?

Vous possédez une guitare ou bien un piano et vous cherchez désormais à apprendre à jouer des chansons pour vous exercer. Afin de devenir un vrai amateur de guitare ou de piano et impressionner amis et famille en jouant leur morceau préféré, vous devez connaître les différents accords. De plus, apprendre les accords de la guitare et du piano est un véritable défi qui demande de l’entraînement pour passer le stade de débutant.

Afin de vous faciliter la tâche et d’arriver à votre but plus rapidement, il est possible d’apprendre les accords grâce à la visualisation des touches ou cordes de votre instrument. En visualisant mentalement les accords de guitare et de piano, vous les retrouverez plus facilement sur votre instrument. Il faudra, ensuite, faire marcher votre mémoire musculaire pour retenir les informations et les placements de vos mains. Si vous n’avez jamais suivi un cours de solfège, il est également possible d’apprendre ses accords à l’aide de schémas explicatifs qui vous indiquent où positionner votre main gauche.

Ainsi, le site TopAccords.com, propose un immense catalogue de partitions dans lequel les accords vous sont retranscrits. En passant votre souris sur un accord, une image vous montrera comment le reproduire. De plus, le site met à disposition une bibliothèque d’accords afin de rechercher une note particulière et de comprendre les tonalités de la musique. TopAccords.com fait partie des meilleurs sites musicaux pour apprendre à jouer vos chansons préférées à la guitare ou bien au piano.

TopAccords: une grande collection de partitions

Par son large choix de morceaux et grâce à la clarté de ses partitions, TopAccord est une référence en matière de catalogue musical. Ce site vous aide à apprendre rapidement tous les morceaux que vous souhaitez. Des morceaux de Charles Aznavour jusqu’aux titres récents de Rihanna et en passant par The Beatles ou Jean-Jacques Goldman, TopAccords rassemble des partitions sur différentes générations.

Le site vous permet de chercher la partition que vous souhaitez jouer selon deux catégories. Tout d’abord, vous pouvez commencer par découvrir la partie « Partitions » de TopAccords.Celle-ci vous propose de visionner les partitions que vous avez déjà consultées ou bien de jeter un coup d’œil aux partitions les plus populaires du moment. Si vous cherchez un morceau selon son auteur, cela est également possible, car le site classe ses partitions également par chanteur ou par groupe. Ainsi en cliquant sur un interprète vous pourrez découvrir une liste de toute sa bibliothèque musicale présente dans le catalogue de TopsAccords.Il vous sera également proposé une liste d’artistes similaires qui pourraient correspondre à vos goûts. Ainsi, vous pourrez naviguer à travers une quantité de morceaux et découvrir des partitions que vous pouvez jouer à la guitare ou au piano.

Contribuer au développement de TopAccords

La bibliothèque de partition TopAccords est un site d’apprentissage et de partage qui implique qu’une partie de sa collection vient de la contribution de sa communauté. Ainsi, vous pouvez collaborer au développement de la bibliothèque du site internet en proposant une partition. Envoyez les partitions de vos chansons favorites ou bien déposez vos propres partitions originales pour les retrouver sur le site. Une option vous permet également d’importer votre musique depuis un autre site.

Pour finir, il ne vous reste plus qu’à vous décider entre apprendre à jouer de la guitare ou apprendre le piano. À travers ses différentes options, TopAccordsvous accompagnera tout au long de votre apprentissage et vous permettra de développer vos capacités dans les meilleures conditions. Une fois que vous serez un expert de la partition, vous pourrez mettre la chanson en route sur le site, grâce à l’intermédiaire d’un lien YouTube, et jouer la partition en rythme.