Application et site Web sur la santé et la forme physique

Je suis les femmes Katrina et Karen de Tone it Up depuis plus de 5 ans maintenant. Il y a quelque chose de contagieux dans leurs attitudes positives et encourageantes, et leurs séances d’entraînement sont toujours à la mode.

Les partenaires commerciaux se sont rencontrés dans un gymnase et sont devenus les meilleurs amis. Ils ont démarré leur entreprise avec un site Web rempli d’articles et de programmes de remise en forme, qui a récemment été étendu à une application de remise en forme.

Ceci est notre revue Tone It Up – une application et un site Web pour des séries de fitness et d’entraînement qui vous aident à retrouver votre mode de vie sain!

Cette année, l’application Tone It Up propose deux programmes différents que vous aimeriez suivre: Summer Tone It Up (8 semaines), Beach Babe (4 semaines), Love Your Body 2020 (4 semaines), Toned Body, Toned Min ( 4 semaines), 14 jours Slay, Tone It Up Pregnancy (36 semaines), Tone It Up Strength (6 semaines) et Tone It Up Mama (12 semaines). Pour chaque programme, vous pouvez sélectionner vos paramètres de rappel.

De plus, l’application Tone It Up a une section d’entraînement. Cela comprend les travaux à la demande (à la maison), la récupération d’été Tone It Up, le corps tonique, les vibrations, le regain d’énergie, concentré et entraîné, les abdominaux, la méditation, le butin et les jambes, le yoga, les séances d’entraînement pour débutants, HIIT, les bras, la barre, le kettlebell , stretching et roulement de mousse, kickboxing, cardio, entraînements de bandes de butin, grossesse et postnatal, soins, horaire en direct, hebdomadaire et voyage convivial.

La section nutrition est consacrée aux recettes, aux plans de repas et aux guides de saine alimentation. Il y a aussi une boutique en ligne (pensez à la poudre de protéines et aux barres). Pour être honnête, j’ai eu des résultats mitigés avec les recettes et leur protéine en poudre est difficile à trouver localement, j’ai donc dû faire des substituts.

Les recettes sont divisées en Summer Tone It Up, Smoothies, Protein Packed Muffins, petit déjeuner copieux, salades saines, délicieux dîners, wraps and rolls, repas au four faciles à préparer, friandises savoureuses, collations simples, coups et gorgées et recettes prénatales.

Votre profil est l’endroit où vous pouvez modifier vos préférences, afficher votre activité récente et voir vos séances d’entraînement préférées. Vous pouvez vous connecter avec la communauté Tone It Up ici. Les intérêts que vous pouvez sélectionner sont les suivants: future mariée, bébé patron, voyageur, gourmand, étudiant stellaire, super maman, athlète, amateur de gym, méditant conscient, home gym hunnie, mama to be et workout newbie.

Vous pouvez également spécifier vos préférences d’entraînement: course à pied, yoga et Pilates, barre, danse, cardio, kickboxing, musculation, HIIT, kettlebells, cyclisme, tonification et Tabata.

Avantages

Exercices réalisables – généralement avec deux instructeurs, modifications de mouvement adaptées à différents niveaux de condition physique

Programmes d’exercices faciles à comprendre

Beaucoup de différents types d’entraînement pour répondre à différentes préférences

Idéal pour les non-sportifs et les entraînements à domicile

La majorité des vidéos ne nécessitent pas un équipement trop cher – pensez aux haltères, aux bandes d’exercice et aux tapis de yoga.

Les inconvénients

Le décalage horaire signifie que vous avez toujours un jour d’avance sur le calendrier et que vous ne pouvez généralement pas assister aux sessions en direct (en Amérique). Cela peut être un peu déroutant lorsque la série d’été se déroule en hiver (et vous ne pensez pas à la plage).

Je n’aimais pas les entraînements sur le thème de la momie jusqu’à ce que je comprenne, je pouvais changer mes préférences

Les alpinistes, les planches et les pompes sont nuls.

Les recettes peuvent être aléatoires pour un cuisinier débutant

Désolé, il n’y a presque pas de gars… mais c’est pourquoi je vais au gymnase….

L’application Tone It Up mérite d’être testée et ajoutée à votre liste d’applications et de sites Web de fitness. Hautement recommandé.

https://www.toneitup.com/