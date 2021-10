Application de rencontre : nos astuces pour repérer les faux profils et les bots

Et l’un d’entre eux est, précisément, que nous soyons trompés par un faux profil, avec des motivations différentes : obtenir de l’argent avec des histoires dramatiques, dissimuler sa véritable apparence ou d’autres “détails” de la personne qui a fait chavirer notre cœur.

C’est pourquoi de plus en plus d’applications de rencontre disposent d’outils qui nous permettent de nous sentir en sécurité, tels que des photos vérifiées ou des profils de réseaux sociaux afin que nous puissions vérifier qu’il s’agit de personnes réelles.

Cependant, et malgré toutes ces précautions, les cas de faux profils sont encore très nombreux et les “escrocs” abondent sur ces sites Cupidon numériques. Chez Betanews, nous vous donnons donc aujourd’hui quelques conseils pour ne pas tomber dans le piège et naviguer en toute sécurité dans la romance en ligne.

Ne donnez pas de détails spécifiques tels que votre nom complet ou votre adresse avant d’avoir établi une relation de confiance avec l’autre personne. N’oubliez pas que nous ne savons pas qui se cache derrière l’écran et quelles sont ses véritables intentions. Avant d’aller à un vrai rendez-vous, et surtout si vous remarquez que les photos de votre béguin numérique sont un peu “anciennes”, essayez d’avoir un premier rendez-vous par appel vidéo, afin de vérifier si la personne est bien celle qu’elle prétend être et si elle vous plaît ou non. Si vous pensez que les réponses de votre proche sont trop mécaniques, il se peut qu’il soit un robot. L’un des moyens recommandés par les experts pour découvrir la vérité est de poser une question très précise. Si la personne ne répond pas, vous avez peut-être affaire à un robot. Ne révélez jamais vos numéros de carte de débit, de carte de crédit ou de compte bancaire et n’envoyez jamais d’argent. N’oubliez pas qu’il existe tout un réseau de cybercriminels qui veulent profiter de votre solitude et de votre désir de compagnie, pour en profiter et vous escroquer.

Maintenant, vous êtes parés et pouvez tranquillement continuer à utiliser les applis de rencontre pour trouver votre âme sœur.