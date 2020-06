Apple Watch toujours au sommet au premier trimestre tandis qu’un nouveau challenger remplace Samsung en tant que finaliste

Que vous soyez fan de Appareils Apple ou évitez-les comme la peste, vous devez admettre que l’entreprise a fait un travail incroyable avec l’Apple Watch. Lancée en avril 2015, la montre est désormais la montre la plus populaire au monde. Cela semble difficile à croire lorsque des sociétés associées à des montres comme Rolex ont été fondées il y a plus de cent ans. Même une marque comme Casio, dont les montres numériques apportaient plusieurs applications aux poignets des consommateurs, avait une longueur d’avance de 41 ans sur Apple.

L’Apple Watch a un nouveau challenger mais lui donne toujours des coups de pied



Aujourd’hui, la firme de recherche Canalys a publié les données de ventes de montres connectées du premier trimestre montrant qu’Apple est resté au sommet, après avoir approfondi les données, les choses n’étaient pas si roses pour le leader. Oui, Apple a contrôlé 36,3% du marché mondial des montres connectées de janvier à mars de cette année et ce chiffre était supérieur à la somme des trois prochaines marques combinées. Mais au cours de la même période de l’année dernière, l’Apple Watch avait une part de marché mondiale de 46,7%.

Voir aussi Voici ce qu'il faut surveiller avant l'annonce très importante de la Réserve fédérale américaine ce soir L’Apple Watch continue de dominer l’industrie de la montre intelligente en part de marché

Même si l’Apple Watch a expédié 13% d’unités en moins au cours du premier trimestre de cette année, watchOS a gagné 4 millions de nouveaux utilisateurs actifs au cours de la période. Le système d’exploitation smartwatch d’Apple dispose désormais d’une base installée de 70 millions d’utilisateurs. Canalys indique que la demande à l’étranger pour l’Apple Watch a été forte au cours du premier trimestre, ce qui a compensé le ralentissement de la demande en Amérique du Nord et en Europe; sur ces deux continents, les AirPods sans fil Bluetooth ont remplacé l’Apple Watch comme l’accessoire « indispensable » pour les utilisateurs d’iPhone.

Au cours du premier trimestre, Apple a expédié 5,2 millions d’unités Apple Watch selon Canalys. Huawei était loin derrière avec 2,1 millions de montres expédiées au cours du trimestre. Le fabricant chinois détenait 14,9% du marché au cours des trois mois après avoir plus que doublé le nombre de montres qu’il a livrées au cours du trimestre. Cependant, certains liront ceci, se lèveront et crieront « Foul! » Après tout, la nouvelle Huawei Watch GT 2 était incluse gratuitement avec certains achats d’un combiné de la série Huawei P40.

La poussée de Huawei a fait chuter Samsung au troisième rang avec une part de 12,4% du gâteau mondial de la smartwatch, suivi de Garmin et Fitbit à 7,3% et 6,2% respectivement. Au total, 14,3 millions de montres connectées ont été expédiées dans le monde au cours du premier trimestre pour un gain annuel de 12%. La hausse des ventes est survenue malgré la pandémie de COVID-19.

Apple devrait introduire le Apple Watch Series 6 en septembre aux côtés de quatre nouveaux combinés 5G iPhone 12 brillants. L’Apple Watch Series 6 comprendrait un oxymètre de pouls qui mesure la saturation en oxygène du sang d’un utilisateur. Ces informations peuvent aider à déterminer si quelqu’un reçoit suffisamment d’oxygène pompé dans tout son corps. Une lecture comprise entre 95% et 100% est considérée comme normale. Il y a quelques mois, l’oxymètre de pouls a fait l’objet de nombreuses pressions lorsqu’un médecin a découvert un lien possible entre des patients dont le taux d’oxygène dans le sang était très bas et le COVID-19 chez certaines personnes. Cette nouvelle fonctionnalité rejoindra le moniteur de fréquence cardiaque et l’électro-cardiogramme; le premier s’explique de lui-même tandis que le second recherche des rythmes cardiaques anormaux qui pourraient être un avertissement précoce de la fibrillation auriculaire.

Une autre fonctionnalité qui devrait arriver sur la prochaine Apple Watch est le tracker de sommeil natif souvent demandé. Les rapports indiquent que la montre de la série 6 bénéficiera d’une augmentation de la capacité de la batterie, ce qui permettra à Apple de suivre le rythme de sommeil d’un utilisateur. La nouvelle montre, selon l’analyste fiable de TF International, Ming-Chi Kuo, aura également une meilleure résistance à l’eau et un processeur plus rapide. Compte tenu du bilan plutôt impressionnant de Kuo au fil des ans en ce qui concerne les appareils Apple, il est fort probable que ces améliorations seront apportées.

Donc, alors que nous nous dirigeons vers 2020, il semble que l’Apple Watch ait une position plutôt ancrée au sommet non seulement du monde de la montre intelligente, mais du monde de la montre en général.