Apple Watch est reconnue pour avoir sauvé la vie d’un jeune de 25 ans

Le week-end de Thanksgiving, Zachary Zies, 25 ans, a remercié son Apple Watch de lui avoir sauvé la vie. Récemment diplômé de l’Université d’État de l’Ohio, Zies souffrait d’une maladie génétique appelée l’ataxie de Friedreich qui attaque certaines parties vitales du corps, notamment la colonne vertébrale, le cerveau et le cœur. Maintenant, nous ne sommes pas des médecins en soi, mais nous avons regardé suffisamment d’émissions médicales pour savoir que vous pourriez avoir besoin que ces organes fonctionnent pleinement pour vivre la vie. Les personnes atteintes de cette maladie ont du mal à marcher et à parler.

Donc avec un coup contre lui, L’histoire de Zies a été diffusée sur NBC 24 de Stamford Connecticut. Il semble que le moniteur de fréquence cardiaque de son Apple Watch a révélé une fréquence cardiaque au repos élevée pour Zies, de l’ordre de 210 battements par minute. Un athlète bien entraîné aura une fréquence cardiaque au repos de l’ordre de 40 par minute. Même l’Apple Watch SE, plus abordable, est livrée avec un moniteur de fréquence cardiaque qui vous alertera lorsque votre cœur bat trop lentement ou trop vite.

Après avoir été informé par son Apple Watch, Zies s’est rendu chez son médecin et a subi une procédure connue sous le nom d’ablation artérielle. Ce dernier détruit ou cicatrise le tissu qui cause des rythmes cardiaques défectueux qui, dans le cas de Zies, étaient causés par un flutter artériel.

Outre le moniteur de fréquence cardiaque, les modèles Apple Watch Series 5 et 6 disposent également d’un électrocardiogramme pour suivre les rythmes cardiaques pouvant entraîner une fibrillation auriculaire ou une fibrillation auriculaire. Et l’oxymètre de pouls inclus dans le modèle de cette année suit le niveau d’oxygène dans votre sang. Cela détermine à quel point votre cœur pompe l’oxygène dans tout votre corps et peut être utilisé pour détecter le COVID-19 chez certains patients. Apple souligne que cette fonctionnalité n’est pas destinée au diagnostic.

Zies dit qu’il s’est en grande partie rétabli et accorde le crédit à la montre la plus vendue au monde pour une autre vie sauvée. Il a déclaré: « L’Apple Watch me disait à peu près que quelque chose ne va pas, et vous devez aller chercher de l’aide pour voir ce qui ne va pas, » Si vous ne possédez pas encore d’Apple Watch ou si vous connaissez quelqu’un qui peut en bénéficier ses caractéristiques de santé, ce serait le moment propice pour profiter des prix du Black Friday et du Cyber ​​Monday.