Apple veut recycler la lumière pour améliorer la netteté et la consommation d’énergie de ses écrans

Saviez-vous que lorsque vous allumez l’écran de votre téléphone ou même une lampe, plus de lumière est produite que la quantité dont vous avez besoin ou que vous pouvez même voir. Donc Apple a déposé une demande de brevet visant à réduire la production de lumière supplémentaire qui n’est pas vraiment nécessaire. Dans le même temps, cela réduirait la quantité d’énergie utilisée car il faudrait produire moins de lumière. L’essentiel est la possibilité qu’Apple puisse utiliser des écrans plus efficaces sur ses appareils, notamment l’iPhone, l’Apple Watch et même l’Apple Glass. Ces écrans produiraient des images plus nettes et pourraient aider à augmenter la durée de vie de la batterie de ces produits.

Apple a déposé une demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) intitulée «Dispositif électronique à affichage émissif avec recyclage léger». Un écran émissif génère sa propre lumière comme le font les panneaux OLED. Ces derniers créent leur propre rétro-éclairage grâce aux pixels utilisés avec les écrans OLED. Les écrans LCD, en comparaison, nécessitent un rétroéclairage séparé. Selon la demande de brevet, un panneau d’affichage qui utilise la lumière générée à partir de pixels qui comportent une LED (comme un écran OLED) comprendrait une couche qui chevauche les pixels et recycle la lumière supplémentaire. Cela se ferait grâce à l’utilisation de lentilles réfléchissantes recevant la lumière de l’image de l’écran et la fournirait à une boîte à yeux.

Apple recherche un brevet pour une technologie qui rendra un écran plus efficace et plus net tout en utilisant moins d’énergie Voir aussi Le premier iPad mini-LED pourrait arriver plus tôt que prévu

Alors qu’Apple note que la conception des LED conventionnelles ne fait rien pour maximiser l’efficacité, le brevet explique comment Apple reflétera la lumière supplémentaire créée par un écran et l’utilisera pour améliorer la netteté de l’écran tout en consommant moins d’énergie. La demande de brevet indique que les panneaux d’affichage utilisant la technologie qu’Apple espère breveter comprendront « des diodes électroluminescentes qui ont chacune une cavité qui comprend un polariseur réfléchissant, une couche de cristaux liquides cholestériques ou une autre couche de recyclage de la lumière en plus d’une anode réfléchissante et cathode partiellement réfléchissante. «

La demande de brevet a été déposée le 26 février de cette année et publiée aujourd’hui.