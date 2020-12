Apple veut mettre des batteries dans la bande d’Apple Watch

le Apple Watch est sans aucun doute une très belle smartwatch, un appareil lucratif qui offre une tonne de fonctionnalités. Cependant, il existe un domaine particulier dans lequel de nombreuses personnes trouvent que ce portable manque un peu: la durée de vie de la batterie. Apple cite 18 heures d’autonomie de la batterie et si une journée entière peut suffire pour certains, d’autres préfèrent passer plus de temps loin du chargeur.Le dernier brevet déposé par Apple montre que l’entreprise cherche des solutions à ce problème. En fait, nous parlons d’une paire de brevets délivrés mardi par le US Patent and Trademark Office, décrivant la possibilité de mettre des piles dans le bracelet de l’Apple Watch. L’idée est assez simple – le groupe lui-même aurait un cadre intérieur avec des fentes pour les éléments de la batterie, qui seront isolés individuellement et facilement remplaçables.

Le Battery Band (le nom mentionné dans les dossiers de brevets) se connectera à la montre par des broches et se rechargera sans fil grâce à des bobines d’induction, enroulées autour de l’un des éléments de la batterie. Les dépôts de brevet décrivent un élastique, mais Apple pense que le même concept pourrait également être utilisé dans un bracelet de montre en métal, en utilisant une isolation appropriée. Il n’y a aucune garantie que nous verrons un tel produit dans la réalité, cependant, comme c’est le cas avec un pourcentage énorme de dépôts de brevets. Apple a précédemment joué avec l’idée, suggérant que divers capteurs et batteries pourraient être placés à l’intérieur de chaque élément de sa bande Link, mais nous n’avons jamais vu de produit final. Voir aussi Les demandes reconventionnelles d'Apple contre Epic Games limitées par un juge