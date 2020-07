Apple veut augmenter la production d’iPhone en Inde

Alors que Foxconn assemble l’iPhone en Chine pour Apple, le fabricant sous contrat, assemble également certains modèles en Inde. Ceci est fait pour éviter que des taxes à l’importation ne soient imposées sur les unités importées en Inde de Chine. L’Inde est le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, mais c’est un pays en développement et le revenu par habitant est faible. C’est pourquoi le fabricant de rapport qualité-prix Xiaomi se porte si bien dans la région. Cela explique également pourquoi Apple produit des iPhones plus anciens et plus abordables dans le pays. Non seulement les anciens modèles sont moins chers, mais leur production dans le pays évitera aux consommateurs de payer la taxe à l’importation. L’iPhone détient 1% du marché des smartphones en Inde, où ils sont considérés comme un symbole de statut.

Apple veut déplacer 20% de la production d’iPhone hors de Chine



Citant une paire de sources, Reuters a déclaré la semaine dernière que Foxconn prévoyait d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars pour agrandir une usine dans le sud de l’Inde où des unités iPhone sont fabriquées. Outre l’augmentation de la production pour éviter la taxe à l’importation et pour s’inscrire dans l’initiative Make in India du Premier ministre Narendra Modi, Apple cherche également à déplacer lentement la production d’iPhone hors de Chine en raison de la guerre commerciale entre le pays et les États-Unis. La relation entre les États-Unis. et la Chine est en mutation et il n’y a pas de stabilité; à tout moment, l’administration Trump pourrait décider d’imposer des tarifs sur les produits importés de Chine.

En mai, une rumeur publiée en Inde a déclaré qu’Apple travaille avec le gouvernement indien pour déplacer jusqu’à 20% de la production actuelle d’iPhone en Inde depuis la Chine. En conséquence, jusqu’à 40 milliards de dollars de production d’iPhone seraient retirés des chaînes de montage indiennes. La grande question est de savoir si Apple pourrait mettre en place une chaîne d’approvisionnement pour couvrir la quantité et la qualité des pièces dont il aurait besoin pour construire autant de combinés dans le pays. Le problème de la chaîne d’approvisionnement est la raison pour laquelle beaucoup pensent que le Vietnam pourrait éventuellement remplacer la Chine en ce qui concerne la fabrication d’iPhone.

L’une des deux sources citées par le service de câblodistribution ayant une connaissance directe de la situation a déclaré: « Il y a une forte demande d’Apple à ses clients de déplacer une partie de la production d’iPhone hors de Chine. » La deuxième source indique que des investissements supplémentaires dans l’usine de Sriperumbur, située à un peu plus de 50 kilomètres à l’ouest de Chennai, auront lieu sur une période de trois ans. Cette usine produit actuellement le 2018 iPhone XR. Le plan est pour Foxconn d’ajouter d’autres modèles d’iPhone à assembler dans l’installation. Les deux sources ont choisi de rester anonymes car les pourparlers sont secrets et les derniers détails n’ont pas encore été convenus. 6.000 travailleurs supplémentaires travailleront à l’usine selon le plan. Foxconn possède également une usine dans le sud de l’État indien d’Andhra Pradesh où elle fabrique des téléphones pour Xiaomi.

Un autre fabricant sous contrat avec lequel Apple travaille, Wistron, possède une usine dans le centre technologique du sud de Bangalore. L’assembleur de Taïwan construit une nouvelle usine où l’on s’attend à ce que davantage de produits Apple soient fabriqués. L’Inde tente également d’amener les fabricants chinois de smartphones à construire des combinés dans le pays grâce à un programme d’incitation à la production (PLI). Samsung prévoit déjà d’utiliser une usine près de New Delhi pour produire des téléphones destinés à l’exportation.

Le mois dernier, Apple aurait parlé avec sa chaîne d’approvisionnement expédition en Inde des composants nécessaires pour assembler l’iPhone SE (2020). À terme, Apple pourrait faire de l’Inde un centre d’exportation. Tout dépend de la chaîne d’approvisionnement, selon Neil Shah du cabinet d’études Counterpoint. « Avec la main-d’œuvre indienne moins chère par rapport à la Chine et l’expansion progressive de sa base de fournisseurs ici, Apple pourra utiliser le pays comme plaque tournante d’exportation. »