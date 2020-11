Apple TV sur les consoles Xbox, débuté ce mois-ci – / Film

Apple TV s’étend à la communauté des joueurs. L’application Apple TV devrait faire ses débuts le Xbox consoles ce mois-ci, dans la foulée du lancement de l’application de streaming sur les consoles PS4 et PS5 de Sony et juste à temps pour le lancement des Xbox Series X et Series S.

The Verge rapporte qu’Apple TV fera ses débuts sur les consoles Xbox ce mois-ci, avec la nouvelle application Apple TV + qui sera disponible sur les consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S le 10 novembre. Apple TV a été visiblement absente des consoles Xbox depuis le lancement de la plate-forme de streaming l’année dernière, mais cela sera bientôt corrigé. Novembre sera un bon mois pour les propriétaires de consoles de jeu, car Apple TV devrait arriver sur PS5 lors de sa sortie sur les tablettes le 12 novembre.

Microsoft a également confirmé aujourd’hui que Netflix, Disney Plus, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket, etc. seront également disponibles. sur les deux consoles Xbox de nouvelle génération le mois prochain. Les Xbox Series X et Series S prendront en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, qui fonctionnent dans des applications telles que Netflix, Disney Plus et Vudu.

Selon The Verge, les consoles de nouvelle génération de Microsoft continueront à prendre en charge les accessoires Xbox One existants, y compris les télécommandes multimédias. Cependant, Microsoft a caché le récepteur infrarouge de ces télécommandes derrière le bouton de synchronisation des contrôleurs Xbox sur les séries S et X.

C’est une période passionnante pour les joueurs, alors que les consoles de nouvelle génération sont bientôt sur le point de sortir, au buzz très attendu. Et l’utilisation multifonction devient encore plus cruciale à mesure que les services de streaming se multiplient et que les appareils de streaming deviennent plus chers. La PS4 et la PS5 lanceront également bientôt des applications pour Hulu, Amazon Prime Video et Peacock, bien que l’on ne sache pas quand elles seront disponibles. Sony n’a fait aucune mention de HBO Max.

L’application Apple TV comprend toutes les émissions et tous les films de l’Apple TV + et des chaînes Apple TV, y compris l’Apple TV + Apple Originals comme Quête mythique: Banquet du corbeau, Ted Lasso, Le spectacle du matin, Voir, Serviteur, Téhéran. Le drame de la Seconde Guerre mondiale de Tom Hanks Levrette, et le documentaire Histoire de Beastie Boys.

C’est une bonne expansion pour Apple TV +, qui tente de s’implanter autant que d’autres concurrents du streaming comme Disney + et HBO Max. Mais ces débuts sur les appareils de jeu en font un sur HBO Max, qui a encore du mal à s’étendre à d’autres appareils comme le Fire TV.

