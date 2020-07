Apple TV Plus: qu’est-ce que c’est? Devriez-vous l’obtenir? tout ce que tu as besoin de savoir

Apple a contribué au lancement de la révolution des ordinateurs personnels dans les années 80 avec ses PC Mac. Elle a également révolutionné l’industrie de la musique dans les années 2000 avec l’iPod et iTunes. Il a lancé l’activité des smartphones avec l’iPhone à la fin des années 2000. Plus récemment, il a dominé les marchés des tablettes et des montres connectées avec l’iPad et l’Apple Watch. Maintenant, le PDG Tim Cook et l’équipe de Cupertino veulent s’attaquer à l’une des plus grandes réussites technologiques de tous les temps, Netflix. C’est ce qui se produit avec Apple TV Plus (officiellement appelé «Apple TV +»).

Envelopper votre tête autour d’Apple TV Plus peut être légèrement déroutant car Apple a sorti un autre produit appelé Apple TV (pas de plus), qui était un morceau de matériel de décodeur. Il existe également une application Apple TV préinstallée sur tous les appareils Apple. Apple TV Plus, d’autre part, est quelque chose de complètement différent avec une approche distincte de la création d’une bibliothèque de streaming.

Alors, qu’est-ce qu’Apple TV Plus et qu’offre-t-il? Ce guide principal contient les réponses à toutes vos questions sur l’Apple TV Plus. Vous voulez essayer Apple TV Plus? Obtenez-le via le bouton ci-dessous!

Qu’est-ce que l’Apple TV Plus?

Apple TV Plus est le service de streaming d’abonnement premium d’Apple qui tente de prendre en charge Netflix, Hulu, Amazon Prime Video et autres. Il est entièrement sans publicité et propose une multitude d’émissions et de films originaux réalisés dans le cadre du programme Apple Originals, ainsi qu’une petite bibliothèque de contenu sous licence.

Cela renforce l’Apple TV existante d’Apple, qui est à la fois un décodeur de streaming et un service qui vous permet de vous abonner à d’autres services de streaming au sein de l’application. L’idée est que vous pouvez regrouper tous vos services de streaming en un seul endroit, plutôt que d’avoir à mémoriser plusieurs comptes et mots de passe.

Parce que nous savons que cela porte à confusion avec plusieurs services et produits sous la bannière Apple TV, voici une ventilation des trois:

Apple TV (produit) : Un décodeur qui vous permet de diffuser des vidéos depuis iTunes, Amazon Prime Video, ESPN, Hulu, Netflix et d’autres services de streaming. Il existe actuellement deux modèles, un pour la HD et un pour la 4K. Les deux modèles exécutent l’application Apple TV.

: Un décodeur qui vous permet de diffuser des vidéos depuis iTunes, Amazon Prime Video, ESPN, Hulu, Netflix et d’autres services de streaming. Il existe actuellement deux modèles, un pour la HD et un pour la 4K. Les deux modèles exécutent l’application Apple TV. Application Apple TV : Une application / service gratuit qui sert de plaque tournante pour le contenu de divers services de streaming, permettant également des abonnements individuels à certaines chaînes ainsi que des locations ou des achats de films. Livré préinstallé sur la plupart des produits Apple (iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et Apple TV).

: Une application / service gratuit qui sert de plaque tournante pour le contenu de divers services de streaming, permettant également des abonnements individuels à certaines chaînes ainsi que des locations ou des achats de films. Livré préinstallé sur la plupart des produits Apple (iPhone, iPad, iPod Touch, Mac et Apple TV). Apple TV Plus: Un service d’abonnement de type Netflix avec plus de 30 Apple Originals, plus un catalogue modeste de contenu syndiqué.

Il convient de mentionner que lorsque Apple TV Plus a été lancé pour la première fois, il ne disposait que d’Apple Originals, sans catalogue en arrière d’autres contenus. Il a tenté d’attirer des abonnés avec de nouvelles émissions et séries exclusives. Cela ne semble pas avoir porté ses fruits, Apple pivotant pour commencer à octroyer des licences de contenu au début de 2020.

Apple TV Plus en vaut-il la peine?

Que Apple TV Plus en vaille la peine ou non, cela dépendra de la valeur que vous accordez au contenu frais et original. Ce n’est pas la plate-forme pour les personnes qui veulent regarder The Office pour la cinquième fois, avec juste un petit catalogue de contenu non original.

Apple TV Plus propose un excellent contenu original qui pourrait valoir les frais d’abonnement pour les accros de la télévision sérieux. Ils incluent The Morning Show, un drame avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, See, un drame de science-fiction épique avec Jason Momoa et Alfre Woodard, et bien d’autres.

Comparé à d’autres gros frappeurs dans le monde du streaming, Apple TV Plus n’offrira pas l’accès à de nouveaux films à succès ou à des classiques préférés des fans, mais c’est le seul service à se concentrer si fortement sur du contenu original à gros budget. Apple aurait un budget de 6 milliards de dollars pour attirer des talents de haut niveau sur la plate-forme et des poches profondes pour la faire fonctionner au fil du temps.

Apple TV Plus dispose également d’un plan de partage familial assez généreux, permettant à jusqu’à six membres de la famille d’utiliser le même compte. Encore mieux, ils peuvent utiliser leurs propres identifiants, vous n’avez donc pas besoin de partager votre mot de passe avec qui que ce soit.

Une autre chose à considérer est que si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, vous pourrez peut-être obtenir une année de service gratuitement.

L’avis des experts

Le consensus général des experts du streaming et des médias est que même si Apple TV Plus a une gamme solide de contenu original et une qualité de streaming fantastique, il n’y a tout simplement pas assez de contenu (pour l’instant).

Dans notre revue Apple TV (lien ci-dessous), nous avons noté que même si ce n’est pas vraiment un succès fulgurant, le service de streaming d’Apple est un concurrent solide. En plus d’une stratégie de contenu unique de trois épisodes par semaine pour attirer les observateurs rapidement, il propose également le meilleur débit binaire en continu de l’entreprise. De plus, à seulement cinq dollars par mois et une offre généreuse d’année gratuite, Apple ne demande pas grand-chose pour accéder à son contenu.

Cela dit, dans nos comparaisons avec d’autres services de streaming de premier plan comme Netflix et Disney Plus (plus à ce sujet plus tard), la différence dans la quantité de contenu est stupéfiante. Bien que les deux services coûtent plus cher qu’Apple TV Plus, leurs catalogues sont considérablement plus volumineux et en constante évolution.

Apple a investi beaucoup d’argent dans Apple Originals et beaucoup d’entre eux valent vraiment la peine d’être regardés, mais aucun d’eux n’a jusqu’à présent réussi à capter l’attention du public. Disney Plus a The Mandalorian, Hulu a Handmaid’s Tale, et Netflix a House of Cards et bien d’autres. La chose la plus proche d’un succès d’Apple TV Plus est The Morning Show, qui a reçu des critiques mitigées au lancement.

Apple a depuis commencé à ajouter du contenu syndiqué au service, mais il ne se vantera probablement jamais du même vaste catalogue d’émissions et de films que ses concurrents. Personne ne dit que le service est mauvais, juste qu’il n’offre pas la même proposition de valeur que les autres options. Cela pourrait facilement changer à l’avenir avec une ou deux émissions à succès massives.

Ce que les utilisateurs pensent

Si vous ne pouviez en choisir qu’un, quel service de streaming choisiriez-vous?

Apple a toujours gardé les numéros d’utilisateurs près de la poitrine, il est donc difficile de dire à quel point Apple TV Plus a réussi avec les utilisateurs de tous les jours. Pour compliquer encore les choses, pratiquement tous les abonnés actuels à Apple TV Plus sont encore en année de gratuité. Cela signifie que le nombre d’abonnés pourrait se résorber lorsque la première vague d’essais gratuits expirera en novembre.

En mai 2020, nous avons demandé à nos propres lecteurs à Autorité Android quel service de streaming ils choisiraient s’ils ne pouvaient en choisir qu’un, et Apple TV Plus a recueilli moins de 1% des votes (résultats ci-dessus). La plupart des utilisateurs ont indiqué que la bibliothèque était tout simplement trop petite, même si elle pourrait être plus avantageuse en tant que deuxième ou troisième abonnement pour ceux qui ne peuvent pas obtenir suffisamment de contenu.

Il existe, bien sûr, d’autres moyens de mesurer l’intérêt pour le service. L’un est Google Trends, qui suit le volume de recherche de certains mots clés. Apple TV Plus a grimpé en flèche lors de sa première annonce, puis à nouveau lors du lancement du service. Cela n’a fait que stagner depuis lors, même face à une pandémie mondiale où tout le monde est chez lui en streaming multimédia.

Comparé à un autre service qui a été lancé à la même époque, Disney Plus, Apple TV plus est à peine une tache sur le radar. Il n’a pas réussi à attirer l’attention du public, soit en raison d’un manque de matériel convaincant sur la plate-forme ou d’un manque de forte poussée marketing d’Apple.

Notre meilleure indication du nombre d’utilisateurs provient d’un rapport de Bloomberg qui affirme (via des sources anonymes) qu’en février 2020, environ 10 millions de personnes étaient abonnées au service. De ce nombre, seulement environ la moitié ont activement utilisé le service, selon le rapport. Ces chiffres sont loin de rivaliser avec Disney Plus, qui a été mis en ligne à la même époque. Disney affirme avoir enregistré plus de 54 millions d’abonnés pour son service entre novembre 2019 et avril 2020.

L’une des plus grandes forces d’Apple est sa base d’installation de 1,5 milliard d’utilisateurs, mais parmi ceux-ci, on estime que moins de 10% se sont effectivement inscrits. Étant donné que l’offre gratuite concernait une année complète de service, cela indique que pour la grande majorité des utilisateurs, la liste initiale des émissions et des films n’est tout simplement pas assez intéressante pour même essayer le service.

Alors que la plainte la plus courante en ligne est le manque de contenu, d’autres utilisateurs ont déploré le support limité des appareils. Apple TV Plus ne prend pas officiellement en charge les appareils Android ou la plupart des téléviseurs intelligents. Les meilleures options sont donc un navigateur Web ou un produit Apple.

Où l’Apple TV Plus est-elle disponible?

L’Apple TV Plus est disponible dans 107 pays à travers le monde. Il n’est pas disponible dans tous les pays qui prennent en charge l’application Apple TV et n’inclut pas certains pays à forte population comme la Corée du Sud, la Roumanie, la Turquie et d’autres.

Cependant, Apple a promis que chaque Apple Original serait remplacé ou doublé (ou les deux) dans près de 40 langues. Il y aura également des sous-titres codés sur tous les titres pour les malentendants.

Voici une liste complète des 107 pays où Apple TV Plus est pris en charge:

Anguilla

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Arménie

Australie

L’Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas

Bahrein

Biélorussie

Belgique

Belize

Bermudes

Bolivie

Botswana

.

Îles Vierges britanniques

Bulgarie

Cambodge

Canada

Cap-Vert

Îles Caïmans

Chili

Colombie

Costa Rica

Chypre

République Tchèque

Danemark

Dominique

République Dominicaine

Équateur

Egypte

Le Salvador

Estonie

Eswatini

Fidji

Finlande

France

Gambie

Allemagne

Ghana

Grèce

Grenade

Guatemala

Guinée-Bissau

Honduras

Hong Kong

Hongrie

Inde

Indonésie

Irlande

Israël

Italie

Japon

Jordan

Laos

Lettonie

Liban

Lituanie

Luxembourg

Macao

Malaisie

Malte

Maurice

Mexique

Micronésie

Moldova

Mongolie

Mozambique

Namibie

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Niger

Norvège

Oman

Panama

Paraguay

Pérou

Philippines

Pologne

le Portugal

Qatar

Russie

Arabie Saoudite

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Afrique du Sud

Espagne

Sri Lanka

Saint-Kitts-et-Nevis

Suède

Suisse

Taïwan

Tadjikistan

Thaïlande

Trinité-et-Tobago

Turkménistan

Ouganda

Ukraine

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Etats-Unis

Venezuela

Vietnam

Zimbabwe

Combien coûte Apple TV Plus?

L’Apple TV Plus coûte 4,99 $ par mois aux États-Unis, avec un essai gratuit de sept jours. Il y a aussi l’option d’un abonnement annuel pour 49,99 $. Ces frais déverrouillent tous les Apple Originals, mais vous devrez payer séparément les autres abonnements aux chaînes Apple TV.

Il convient de noter qu’il n’y a qu’un seul prix pour le service, et le streaming Apple TV comprend jusqu’à six membres de la famille, la qualité 4K et les téléchargements de médias. Il n’y a pas de plans plus chers avec des fonctionnalités supplémentaires – tout est inclus dans le plan de base.

D’autres pays ont des coûts similaires, mais vous pouvez trouver la liste des prix internationaux Apple TV Plus ci-dessous:

ETATS-UNIS: 4,99 $ / mois, 49,99 $ / an

4,99 $ / mois, 49,99 $ / an Canada: 5,99 $ / mois

5,99 $ / mois ROYAUME-UNI: £ 4.99 / mois

£ 4.99 / mois L’Europe : 4,99 € / mois

4,99 € / mois Inde: ₹ 99 / mois

₹ 99 / mois Australie: 7,99 $ AU / mois

Comment obtenir gratuitement Apple TV Plus

Afin de stimuler son service de streaming pour les nouveaux arrivants, Apple a initialement offert une année gratuite d’Apple TV Plus à toute personne ayant récemment acheté un appareil Apple. Cela inclut les iPhones, iPads, Macs, iPods et décodeurs Apple TV.

L’offre représente toujours de nouveaux achats, mais elle doit être réclamée dans les trois mois suivant la configuration de votre appareil. Les autres nouveaux utilisateurs peuvent toujours bénéficier gratuitement de sept jours d’Apple TV Plus. Découvrez comment obtenir gratuitement Apple TV Plus sur le lien ci-dessous.

Comment obtenir Apple TV Plus?

L’inscription à Apple TV Plus est facile et peut être effectuée à partir du Web et de l’application Apple TV. En fait, c’est généralement la première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez le Application Apple TV. Appuyez simplement sur Essai gratuit et confirmez votre achat pour commencer. Les sept premiers jours sont gratuits, mais après cela, vous serez automatiquement facturé 4,99 $ par mois.

Sur le Web, accédez simplement au Site Web d’Apple TV Plus, puis clique Commencer votre essai gratuit. Vous devrez vous connecter à votre compte Apple si vous n’êtes pas déjà connecté, mais l’ensemble du processus prend moins d’une minute.

Peu importe comment vous vous inscrivez, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle vous informant si vous avez une année gratuite à réclamer en raison d’un achat récent.

Quels appareils Apple TV prend-il en charge?

Apple TV Plus est uniquement disponible dans l’application Apple TV, qui est heureusement disponible sur plus que les appareils Apple. Ce n’est pas aussi accessible que les autres plates-formes de streaming, mais il y a de fortes chances que vous ayez plusieurs appareils dans votre maison qui peuvent accéder à Apple TV.

Pour les appareils Apple, tout iPhone, iPad ou iPod Touch avec la dernière mise à jour logicielle peut accéder à Apple TV directement via l’application, qui doit être préinstallée. Les décodeurs Apple TV de troisième génération ou plus récents sont également compatibles.

Plusieurs autres appareils de streaming populaires tels que ceux fabriqués par Roku et Amazon sont également pris en charge, tout comme les nouveaux téléviseurs intelligents de certaines des marques les plus populaires. Sur de nombreux téléviseurs intelligents plus récents, l’application Apple TV est déjà installée, mais les modèles de 2018 devront peut-être rechercher l’application et l’installer manuellement.

Certains téléviseurs intelligents qui ne sont pas compatibles avec l’application Apple TV peuvent toujours accéder au service à l’aide d’AirPlay 2. Cela vous permet de partager votre écran depuis n’importe quel appareil Apple. Vous pouvez voir une liste des numéros de modèles Smart TV pris en charge ici.

Les appareils Android sont notamment exclus de la liste, car l’application Apple TV n’est pas disponible sur le Google Play Store. Pourtant, la plate-forme est accessible sur les appareils Android via le portail Web sur à peu près n’importe quel navigateur Web, tout comme sur les Mac et les PC.

Voici la liste complète des appareils compatibles avec Apple TV:

Apple TV (4K, HD et 3e génération)

Roku (la plupart des modèles)

Amazon Fire TV (la plupart des modèles)

Téléviseurs intelligents Samsung (2018 ou plus récent)

Téléviseurs intelligents LG (2019 ou plus récent)

Mac (macOS Catalina 10.15 ou supérieur)

PC (navigateur uniquement)

Android (navigateur uniquement)

Que propose le service de streaming d’Apple?

Apple TV Plus est tout au sujet du contenu original dans le cadre du programme Apple Originals. Il s’agit notamment d’émissions, de films et de documentaires mettant en vedette certains des plus grands noms d’Hollywood. Les poches profondes de la société et ses relations avec d’autres secteurs donnent au service de streaming d’Apple un avantage sur certains concurrents.

Il existe de nombreuses émissions et films sur Apple TV Plus, et dans de nombreux cas, vous pouvez regarder gratuitement le premier épisode ou deux d’une série Apple Original. C’est un excellent moyen de voir si vous souhaitez en voir plus avant de commencer votre essai gratuit de sept jours.

Pour aider à renforcer la liste de contenu, Apple a commencé à syndiquer le contenu plus ancien en mai 2020. Au moment de la rédaction, le seul contenu sous licence était l’ancienne série Fraggle Rock des années 1980. Cet ajout est logique, car Apple TV Plus a également le droit de publier de nouveaux épisodes Fraggle Rock dans le cadre du programme Apple Originals.

Nous ne répertorierons pas toutes les émissions et tous les films dans cet article, mais voici une brève liste de certains de nos favoris afin que vous sachiez à quoi vous attendre.

Meilleures émissions Apple TV Plus

Apple a beaucoup investi dans des émissions originales pour la plate-forme, et bien qu’aucune d’entre elles n’ait réussi à capturer complètement le cœur et l’esprit du grand public, d’excellentes émissions sont proposées.

Nous avons une liste complète des meilleures émissions Apple TV Plus avec des bandes-annonces et des descriptions complètes, mais voici une liste rapide de certains de nos favoris.

The Morning Show – Un drame centré sur les bouffonneries des coulisses d’une émission télévisée nationale du matin. Il met en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell.

– Un drame centré sur les bouffonneries des coulisses d’une émission télévisée nationale du matin. Il met en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. Voir – Un drame de science-fiction épique se déroulant sur la Terre des siècles après qu’un cataclysme mondial a rendu tous les humains aveugles. Il met en vedette Jason Momoa et Alfre Woodard.

– Un drame de science-fiction épique se déroulant sur la Terre des siècles après qu’un cataclysme mondial a rendu tous les humains aveugles. Il met en vedette Jason Momoa et Alfre Woodard. Pour toute l’humanité – Une série de science-fiction se déroulant sur une chronologie alternative où l’Union soviétique a débarqué un homme sur la lune avant les États-Unis.

– Une série de science-fiction se déroulant sur une chronologie alternative où l’Union soviétique a débarqué un homme sur la lune avant les États-Unis. Dickinson – Une comédie centrée sur une version fictive du poète Emily Dickinson, interprétée par Hailee Steinfeld.

– Une comédie centrée sur une version fictive du poète Emily Dickinson, interprétée par Hailee Steinfeld. Helpsters – Une série pour enfants qui enseigne aux enfants le codage. Il provient des producteurs de Sesame Street à Sesame Workshop.

– Une série pour enfants qui enseigne aux enfants le codage. Il provient des producteurs de Sesame Street à Sesame Workshop. Fantôme écrivain – Une nouvelle version de la série pour enfants, qui se concentre sur quatre enfants qui doivent combattre des créatures basées sur la littérature.

– Une nouvelle version de la série pour enfants, qui se concentre sur quatre enfants qui doivent combattre des créatures basées sur la littérature. Club de lecture d’Oprah – Ce spectacle ramène le club de lecture virtuel très populaire créé par Oprah Winfrey. De nouveaux épisodes apparaîtront sur Apple TV Plus tous les deux mois.

– Ce spectacle ramène le club de lecture virtuel très populaire créé par Oprah Winfrey. De nouveaux épisodes apparaîtront sur Apple TV Plus tous les deux mois. Serviteur – Un exécutif de la série thriller produit par M. Night Shyamalan, qui a également réalisé deux de ses épisodes.

– Un exécutif de la série thriller produit par M. Night Shyamalan, qui a également réalisé deux de ses épisodes. La vérité soit racontée – Une véritable série policière avec Octavia Spencer et Aaron Paul. Il suit un véritable podcasteur criminel qui se rapproche un peu trop de ses sujets.

– Une véritable série policière avec Octavia Spencer et Aaron Paul. Il suit un véritable podcasteur criminel qui se rapproche un peu trop de ses sujets. Petite amérique – Une série d’anthologies sur les histoires d’immigrants aux États-Unis.

– Une série d’anthologies sur les histoires d’immigrants aux États-Unis. Quête mythique – Deux des trois créateurs de It’s Always Sunny à Philadelphie, Rob McElhenney et Charlie Day, font à nouveau équipe pour cette série humoristique sur un studio de développement de jeux vidéo.

– Deux des trois créateurs de It’s Always Sunny à Philadelphie, Rob McElhenney et Charlie Day, font à nouveau équipe pour cette série humoristique sur un studio de développement de jeux vidéo. Histoires étonnantes – Un renouveau de la série télévisée d’anthologie de science-fiction classique, qui est une fois de plus produite par Steven Spielberg.

– Un renouveau de la série télévisée d’anthologie de science-fiction classique, qui est une fois de plus produite par Steven Spielberg. Accueil avant l’obscurité – Un drame mystérieux inspiré de la vie réelle de Hilde Lysiak, qui à 11 ans a enquêté sur un meurtre dans l’affaire froide pour son propre journal de quartier.

– Un drame mystérieux inspiré de la vie réelle de Hilde Lysiak, qui à 11 ans a enquêté sur un meurtre dans l’affaire froide pour son propre journal de quartier. Défendre Jacob – Chris Evans joue dans cette émission en tant qu’avocat qui a un fils arrêté pour meurtre.

– Chris Evans joue dans cette émission en tant qu’avocat qui a un fils arrêté pour meurtre. Parc central – Une nouvelle série animée avec un casting vocal qui comprend Josh Gad et Kristen Bell.

Meilleurs films Apple TV Plus

Apple TV Plus n’a pas autant de films que ses concurrents, mais elle a une sélection respectable de films originaux à diffuser immédiatement. Consultez notre liste des meilleurs films Apple TV Plus pour les bandes-annonces et plus, mais voici une brève liste de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur la plate-forme:

Le banquier – Un drame inspiré par de vrais événements sur deux hommes d’affaires noirs des années 1950 qui trouvent des moyens créatifs de lutter contre le racisme en poursuivant le rêve américain. Il met en vedette Samuel L. Jackson et Anthony Mackie.

– Un drame inspiré par de vrais événements sur deux hommes d’affaires noirs des années 1950 qui trouvent des moyens créatifs de lutter contre le racisme en poursuivant le rêve américain. Il met en vedette Samuel L. Jackson et Anthony Mackie. Beastie Boys Story – Un documentaire de Spike Jonze sur la montée en puissance du groupe de hip hop éponyme.

– Un documentaire de Spike Jonze sur la montée en puissance du groupe de hip hop éponyme. Hala – Un drame sur la venue d’un adolescent pakistanais-américain qui lutte pour équilibrer son héritage culturel et religieux avec ses amis américains et son désir de s’intégrer.

– Un drame sur la venue d’un adolescent pakistanais-américain qui lutte pour équilibrer son héritage culturel et religieux avec ses amis américains et son désir de s’intégrer. Levrette – Un drame de la Seconde Guerre mondiale mettant en vedette et écrit par Tom Hanks sur un capitaine de la marine qui dirige une flotte de navires à travers les eaux infestées de U-Boat de l’Atlantique.

Chaînes Apple TV et autres contenus

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Bien qu’elles ne fassent pas techniquement partie du programme Apple TV Plus, les chaînes Apple TV sont un excellent moyen de tirer le meilleur parti de votre expérience avec l’application Apple TV en attendant du contenu plus original. Il transforme le service en quelque chose de plus comme la télévision par câble traditionnelle, mais sans tout le ballonnement.

Le programme Apple TV Channels est essentiellement une sélection à la carte de chaînes de télévision et de services de streaming auxquels vous pouvez vous abonner dans l’application Apple TV. Cela vous permet de regrouper la plupart (sinon la totalité) de vos services de streaming en un seul endroit, Apple bénéficiant d’une réduction de chaque abonnement Apple TV.

Il est facile et pratique de s’abonner avec votre compte Apple depuis l’application, mais vos abonnements existants en dehors de l’application ne peuvent pas être transférés. Vous devrez les annuler et vous réinscrire via Apple TV.

Cependant, il y a quelques autres avantages potentiels à s’abonner via les canaux Apple TV, tels que des flux binaires plus élevés et des téléchargements de médias. Cela facilite également la gestion de vos abonnements Apple TV à partir d’un seul endroit. De nombreux abonnements peuvent également être partagés avec jusqu’à six membres de la famille, tout comme Apple TV Plus.

Voici une liste complète des chaînes Apple TV confirmées:

Acorn TV

A&E Central Crime

Apple TV Plus

Arrow Video Channel

Bet Plus

Britbox

CBS All Access

Cinemax

Abandon de l’université

Comedy Central Now

CuriosityStream

Epix

Eros Now Select

HBO (limité)

Coffre historique

IFC Films Unlimited

Club de cinéma à vie

Moonbug Kids

MTV Hits

Mubi

NickHits

Caboche

PBS Living

Afficher l’heure

Frémir

Smithsonian Channel Plus

Starz

Sundance Now

Tastemade

Up Faith & Family

Urban Movie Channel

Les frais d’abonnement à l’Apple TV varient selon le canal, mais oscillent généralement autour de 5 $ ou plus. La disponibilité des chaînes Apple TV peut varier selon la région, et HBO Now n’accepte plus de nouveaux abonnés après le lancement de HBO Max plus tôt cette année.

En plus des chaînes Apple TV, l’application Apple TV intègre également quelques autres services de streaming majeurs. Ils seront répertoriés aux côtés d’autres canaux dans l’application, mais leur lancement ouvrira une application tierce pour diffuser le média lui-même. Avant de demander, non, Netflix n’est pas inclus.

Voici une liste des services de streaming externes pris en charge par Apple TV:

Hulu

Amazon Prime Video

ESPN Plus

Enfin, la nouvelle application Apple TV prendra en charge un certain nombre d’applications mobiles par câble et satellite, ainsi que des services de télévision par câble sur Internet. Ceux-ci inclus:

Charte du spectre

DirecTV

Fubo

Hulu TV

Optimum par Altice

Playstation Vue

Apple TV Plus contre la concurrence

Apple TV Plus entre dans un paysage de streaming en ligne de plus en plus encombré. Cela inclut le leader de l’industrie, Netflix, qui a l’avantage d’avoir des années d’expérience et un catalogue impressionnant de contenu original et sous licence.

Bien qu’Apple TV Plus ne puisse pas se comparer à Netflix sur le volume de contenu, il est nettement moins cher. L’abonnement à 4,99 $ comprend 4K et jusqu’à six flux simultanés, tandis que vous devrez payer 16 $ par mois pour du contenu 4K et quatre flux simultanés sur Netflix.

Lire la comparaison complète: Netflix contre Apple TV Plus

Amazon Prime Video est également un concurrent majeur d’Apple TV Plus. Il a également une portée mondiale, ainsi que de nombreux spectacles originaux qui ont remporté plusieurs prix Emmy. Il est également généralement fourni avec Amazon Prime, qui est un service incroyablement populaire pour les acheteurs en ligne. Il offre même un streaming 4K pour le contenu pris en charge, ce qui en fait une alternative solide à Apple TV Plus.

Pour les utilisateurs américains, Hulu peut également être une alternative solide pour répondre à vos besoins de streaming. Le plan de base est légèrement plus cher à 5,99 $ par mois, mais il comprend des annonces. Vous devrez augmenter ce montant jusqu’à 11,99 $ pour obtenir des flux sans publicité. L’un des plus grands avantages de Hulu est qu’il est fréquemment associé à d’autres services, comme le très intéressant bundle Disney Plus-Hulu-ESPN Plus à 12,99 $ par mois.

Enfin, il y a Disney Plus, qui a été lancé moins de deux semaines après Apple TV Plus. Disney Plus n’est pas disponible dans presque autant de pays que Apple TV Plus, Netflix ou Amazon Prime Video, mais il possède une énorme collection de contenus populaires. La plupart des films Pixar, Marvel et Star Wars, ainsi que des classiques de Disney, ont aidé le service à inscrire plus de 50 millions d’utilisateurs au cours des six premiers mois suivant leur lancement.

Lire la comparaison complète: Disney Plus contre Apple TV Plus

Autre FAQ

Q: Combien de personnes peuvent diffuser sur Apple TV Plus en même temps?

LES: Jusqu’à six personnes peuvent diffuser simultanément.

Q: Les émissions / films Apple TV Plus sont-ils en 4K?

LES: Oui, toutes les émissions et tous les films Apple TV Plus sont disponibles en streaming ou en téléchargement en 4K.

Q: Est-ce qu’Apple TV Plus a des publicités?

LES: Non, Apple TV Plus ne contient aucune annonce.

Q: L’Apple TV Plus dispose-t-elle d’un contrôle parental?

LES: Oui, il existe des options de contrôle parental pour l’application Apple TV, le portail Web et le décodeur.

Q: Pouvez-vous partager un compte Apple TV Plus avec vos amis et votre famille?

LES: Les abonnements Apple TV Plus peuvent être partagés avec jusqu’à cinq autres comptes (six au total), bien que officiellement le programme soit limité aux seuls membres de la famille.

Q: Pouvez-vous installer Apple TV Plus sur un appareil Roku?

LES: Oui, l’application Apple TV est disponible sur la plupart des appareils Roku. Retrouvez la liste complète des appareils Roku pris en charge ici.

Q: Pouvez-vous regarder Apple TV Plus sur une clé Amazon Fire TV?

LES: Oui, l’application Apple TV est disponible sur la plupart des appareils Amazon Fire TV. Retrouvez la liste complète des appareils Fire TV pris en charge ici.

Q: Pouvez-vous utiliser Chromecast avec Apple TV Plus?

LES: Officiellement, il n’y a pas de support Chromecast avec Apple TV. Cependant, vous pouvez contourner cela en créant un onglet de navigateur avec l’application Web ouverte, avec des résultats évidents en termes de qualité et de facilité d’utilisation.

Q: Pouvez-vous regarder Apple TV sur des consoles comme la PS4 ou la Xbox One?

LES: Non, l’application Apple TV n’est actuellement disponible sur aucune console.

Q: Apple TV Plus ajoutera-t-il plus de contenu syndiqué?

LES: Apple n’a fait aucune annonce concernant l’ajout de contenu syndiqué, mais cela semble au moins faire partie de sa stratégie de croissance pour la plate-forme.

Q: Combien d’abonnés possède Apple TV Plus?

LES: Apple n’a pas révélé les numéros d’abonnés officiels, mais un rapport de Bloomberg revendique environ 10 millions d’abonnés en février 2020.

Plus de couverture

Aidez d’autres lecteurs

Avez-vous déjà utilisé Apple TV Plus ou êtes-vous déjà abonné? Si c’est le cas, faites entendre votre voix dans nos sondages ci-dessous, puis allez-y et publiez votre propre mini-critique dans les commentaires!

