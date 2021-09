Apple TV Plus diffuse la bande-annonce de ” Invasion “

La nouvelle série de Simon Kinberg et David Weil se déroule sur plusieurs continents, alors que les citoyens du monde entier luttent pour faire face à l’événement du titre, qui se présente d’abord comme des problèmes plus petits et plus faciles à gérer.

“Mes chers concitoyens du monde, ce que j’ai à vous dire n’est pas quelque chose que j’étais préparé à dire. Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, nous souffrons d’incidents inexplicables et apparemment sans rapport, allant de pannes de courant à la destruction d’infrastructures et de maisons”, déclare le président dans la bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Mais on s’aperçoit très vite que ce que l’on considérait comme des incidents individuels est lié et causé par quelque chose “qui n’est pas de notre Terre”, poursuit-elle.

On découvrira bientôt que cette rencontre n’est peut-être pas la seule ou la première rencontre de certains personnages avec une vie extraterrestre. La question sera de savoir comment les personnages pourront assurer leur sécurité et celle de leurs proches face aux menaces immédiates, alors que la survie de l’humanité est une préoccupation majeure.

Ce drame de science-fiction met en vedette Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar et Shioli Kutsuna. La série est produite par Boat Rocker Studios. Kinberg, Weil et Andrew Baldwin sont scénaristes et producteurs exécutifs ; Jakob Verbruggen est producteur exécutif et réalisateur ; et Katie O’Connell Marsh est productrice exécutive pour Boat Rocker Studios.

Apple diffusera les sept autres épisodes de sa première saison chaque semaine le vendredi.