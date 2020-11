Apple TV + obtient bientôt une nouvelle émission originale pour les enfants, voir la bande-annonce de Stillwater ici

Le service de streaming Apple Apple TV + n’est peut-être pas le plus grand ou le plus populaire du marché, même pas pendant une pandémie. Cependant, même s’il ne dispose pas de l’énorme catalogue de Netflix, ou des propriétés intellectuelles populaires de Disney +, Apple TV + a toujours de quoi offrir en termes de productions originales. De l’histoire de Beastie Boys à Central Park, le dessin animé TV-14, réalisé par les créateurs de Bob’s Burgers, il y en a pour tous les goûts Et sur cette note, une prochaine émission originale d’Apple nommée Stillwater a maintenant une bande-annonce officielle que les familles peuvent check-out. L’émission, qui s’adresse aux enfants de 7 ans et plus, raconte l’histoire de trois jeunes frères et sœurs qui ont un voisin assez intéressant – un panda sage appelé Stillwater. Et selon les propres mots d’Apple: « Son amitié et ses histoires leur donnent de nouvelles perspectives sur le monde, sur eux-mêmes et les uns sur les autres. »

L’émission sera disponible le 4 décembre et pourra être regardée avec un abonnement de 4,99 $ à Apple TV +, qui commence par 7 jours gratuits.

Les personnes intéressées par un essai gratuit plus long d’Apple TV + peuvent être heureuses de savoir que lors de l’achat d’un nouvel iPhone, iPad, Apple TV ou Mac, vous avez droit à un année gratuite d’Apple TV +. Cette offre ne sera cependant disponible que jusqu’en février 2021.

Dans le même ordre d’idées, Sony a récemment annoncé que Apple TV arrivera sur la PlayStation 5 au lancement, entre autres services de streaming. Plus particulièrement, la nouvelle console de jeu aura également des applications Netflix et Disney +.