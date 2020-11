Apple TV arrive sur les consoles Xbox la semaine prochaine

Il semble que les services de streaming vidéo trouvent rapidement leur chemin vers le monde de la console. Le mois dernier, Sony a annoncé les plates-formes de streaming qui seront disponibles au lancement sur la console PlayStation 5 (12 novembre), et maintenant nous avons également l’annonce officielle de Microsoft. La grande nouvelle est, bien sûr, le partenariat de Microsoft avec Apple – l’application Apple TV sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S la semaine prochaine.Les propriétaires de Xbox auront la possibilité de s’inscrire au service directement depuis l’application Apple TV, à condition qu’ils acceptent de payer les frais d’abonnement de 5 $ / mois. Il y a un essai gratuit d’une semaine, donc si vous êtes curieux, vous pouvez vérifier le contenu disponible avant de vous engager dans un abonnement payant. L’application Apple TV permettra également aux gens d’accéder aux films et aux émissions de télévision qu’ils ont achetés sur l’Apple Store au fil des ans.

Tout comme Sony, Microsoft a également confirmé un tas de services de streaming supplémentaires qui seront disponibles au lancement sur la Xbox Series X et Series S.Il y a votre Netflix, bien sûr, avec Disney +, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, Twitch et plus encore.