Apple TV arrive enfin sur toutes les consoles Xbox le 10 novembre

Microsoft ouvre les portes de l’application Apple TV. À partir du 10 novembre, l’application de streaming d’Apple sera disponible sur toutes les consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, donnant aux utilisateurs Xbox accès à toute la programmation originale et à la bibliothèque de films de l’entreprise.

En plus de cela, Microsoft veut que les gens sachent qu’il met à disposition de nombreuses autres applications de streaming très populaires le jour du lancement des Xbox Series S et X.

Ces applications incluent Netflix, Disney +, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket, etc. Des applications comme Netflix, Disney + et Vudu prendront en charge Dolby Vision et Dolby Atmos pour la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Apple a lancé son application Apple TV il y a un an, et oui, c’est un certain temps pour Microsoft de la rendre disponible aux utilisateurs de Xbox, mais bon, c’est mieux que rien. Pendant ce temps, l’application arrivera également sur la PS5 lors de son lancement le 12 novembre.

Et si vous prévoyez de vous abonner à Apple TV +, qui coûte 4,99 $ par mois, nous vous suggérons fortement de regarder des émissions et des films comme Quête mythique: Banquet du corbeau, Ted Lasso, Le spectacle du matin, Voir, Serviteur et Téhéran. À mon avis, cela vaut totalement les frais mensuels de 5 $.

Avez-vous attendu que Apple TV arrive sur votre Xbox? Avez-vous des idées à ce sujet? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou transférez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

