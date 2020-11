Apple trouve un moyen d’installer des batteries plus grosses dans l’iPhone 13, selon un analyste principal

L’analyste prescient de TF International, Ming-Chi Kuo, a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaiteraient voir Apple équiper ses téléphones de batteries plus durables. Comme vous l’avez peut-être compris, ce qui empêche Apple d’inclure des batteries plus grosses dans l’iPhone, c’est l’espace que les composants occupent à l’intérieur du téléphone. Mais selon AppleInsider, Kuo a déclaré à ses clients que la gamme iPhone 13 de l’année prochaine utilisera la technologie de batterie à carte souple. Cela permet à Apple d’utiliser des circuits imprimés flexibles au lieu de circuits imprimés réguliers, ce qui aidera à créer plus d’espace à l’intérieur des téléphones pour accueillir des batteries plus grosses.

Apple pourrait utiliser une nouvelle technologie pour augmenter la durée de vie de la batterie de la gamme iPhone 13



Apple utilise des softboards sur l’iPhone depuis le lancement du iPhone 8 et iPhone 8 Plus en 2017, mais uniquement pour certaines antennes LTE. L’utilisation de cartes non rigides s’étendra désormais aux circuits utilisés pour les batteries du combiné. Les cartes utilisent également le polymère à cristaux liquides (LCP), un matériau qui permet de fournir des transferts de données à haute vitesse avec une faible latence.

Apple utiliserait des circuits imprimés flexibles pour faire plus de place pour des batteries plus grosses sur la série iPhone 13

Samsung a autrefois qualifié les utilisateurs d’iPhone de wallhuggers, car ils avaient toujours besoin de toujours chercher une prise sur laquelle se brancher. Mais c’était en 2014 avant qu’Apple ne commence à augmenter la durée de vie de la batterie de l’iPhone. En 2018, le modèle d’iPhone le moins cher, le iPhone XR, offrait la meilleure autonomie de batterie sur n’importe quel iPhone, à cette époque. Au lancement, nos propres tests ont montré que la batterie 2942mAh a duré 11 heures et 1 minutes. Avec la série 2019 iPhone 11, Apple a ajouté jusqu’à une heure d’autonomie supplémentaire avec le iPhone 11, jusqu’à quatre heures sur le iPhone 11 Pro et jusqu’à cinq heures sur le iPhone 11 Pro Max. Notre test d’autonomie de la batterie a montré que la batterie de l’iPhone 11 Pro Max fournissait de l’énergie pendant 12 heures et 35 minutes contre 9 heures et 34 minutes pour son prédécesseur (iPhone XS Max).

Pour cette année, Apple a réduit la taille des batteries à l’intérieur de ses téléphones. Normalement, cela ne semble pas être la chose la plus intelligente à faire avec la prise en charge 5G ajoutée aux combinés en 2020. Cependant, la nouvelle puce A14 Bionic 5 nm d’Apple est chargée avec près de 40% de transistors en plus par rapport à l’A13 Bionic, ce qui signifie que la nouvelle puce consomme moins d’énergie que le circuit intégré de l’année dernière.

Apple obtiendrait 40% à 50% de ses softboards LCP d’une société appelée Career Technology Kuo dit. L’analyste réputé a ajouté: «Nous prévoyons que l’iPhone 13 sera le premier modèle d’iPhone à adopter la technologie de carte souple de batterie, ce qui contribuera à économiser de l’espace interne et à réduire les coûts. Nous pensons que le nombre de panneaux de batterie pour la série iPhone 13 est réduit en raison du nombre réduit de fournisseurs, ce qui profitera aux bénéfices à long terme des fournisseurs. En tant que nouvel entrant, Career Technology est le plus grand bénéficiaire du passage de la série iPhone 13 à la conception de cartes souples à batterie. «

Kuo s’attend à ce que les modèles d’iPhone 2021 arborent les mêmes tailles d’écran que les téléphones de cette année, ce qui signifie que vous devriez vous attendre à un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro de 6,7 pouces. Max. L’analyste fiable voit des améliorations arriver aux caméras ultra-larges sur les modèles « Pro » de l’année prochaine qui, selon lui, pourraient comporter un objectif à six éléments (6P) f / 1.8 avec prise en charge de la mise au point automatique. Les modèles d’iPhone 12 Pro de la génération actuelle offrent des objectifs à cinq éléments (5P) f / 2.4 avec mise au point fixe.

Et si Kuo a raison, ce qui est un grand pourcentage du temps, nous pourrions voir Apple trouver la pièce à l’intérieur des unités iPhone 13 pour inclure des batteries plus grandes et plus puissantes dans les modèles d’iPhone de l’année prochaine. Et pour faire la place nécessaire pour que cela se produise, Apple compte sur les circuits imprimés souples plus flexibles. Et peut-être soutenu par le fait que cela augmentera la durée de vie de la batterie sur les modèles d’iPhone 13, Apple ajoutera le taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz aux téléphones 2021. En mettant à jour l’affichage à une fréquence de 120 fois par seconde, cette fonction consomme beaucoup d’énergie de la batterie.