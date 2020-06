Apple travaille sur deux casques AR / VR, mais la stratégie a conduit à des désaccords

Bloomberg

Casque Apple AR & VR – N301

Apple travaille secrètement sur la technologie AR et VR depuis plusieurs années et, bien que la société ait déjà mis en œuvre certaines de ses recherches sur l’iPhone et l’iPad, l’objectif final est de publier des produits entièrement centrés sur les technologies.a aujourd’hui détaillé ces plans internes et révélé certains conflits au sein de l’entreprise qui ont obligé Apple à changer de cap.

La société basée dans la Silicon Valley travaillerait actuellement sur deux casques. L’un de ces produits porte le nom de code «N301» et intègre à la fois des fonctionnalités de réalité virtuelle et de réalité augmentée.Apple développe le casque en question depuis des années via le Technology Development Group, qui est une équipe secrète de 1 000 ingénieurs consacrée au développement VR et AR.

Mais à la fin de 2018, la société a considérablement modifié ses efforts à la suite de désaccords entre l’ancien chef de la conception Jony Ive et le chef du TMD, Mike Rockwell, concernant la direction du projet.

Le casque «N301» était initialement destiné à être un appareil extrêmement puissant capable de graphiques et de vitesses de traitement comme jamais vu auparavant sur un produit portable, selon des sources parlant à Bloomberg.

Cependant, la technologie requise et la chaleur qu’elle produisait ne permettaient pas de tout entasser dans un casque. Un concentrateur qui ressemblerait à un petit Mac était censé se connecter au casque via un signal sans fil pour tout activer.

Il y avait également un soi-disant «mode indépendant» qui abaissait la sortie graphique et de traitement tout en supprimant la nécessité d’une connexion avec le concentrateur. Jony Ive détestait cette idée, cependant, et aurait encouragé l’équipe à redévelopper le système.

Oculus Quest

Mike Rockwell, dans une impasse qui a duré des mois, a fait valoir que des performances supérieures étaient une nécessité. Apple a finalement choisi Ive et le casque en cours de développement, qui ressemble à un Oculus Quest plus petit avec un corps principalement en tissu, serait moins avancé. Malgré les changements, les prototypes existants comportent toujours des écrans à ultra-haute résolution qui « rendront impossible pour un utilisateur de différencier le monde virtuel du vrai ». Un puissant système de haut-parleurs aurait également été inclus dans le cadre de l'accent mis sur le jeu. L'annonce devrait actuellement se produire à un moment donné en 2021 avant un lancement en 2022. Les prix restent non confirmés. Casque AR en verre Apple – N421 Le deuxième casque sur lequel Apple travaille actuellement, et celui préféré par Jony Ive selon des personnes familières avec le sujet, est une paire de lunettes légères portant le nom de code « N421 » qui incorporent des technologies AR clés conçues pour se fondre parfaitement avec le monde réel. . Tipster et YouTuber Jon Prosser ont parlé de ce casque, qui devrait coûter 499 $ et offrir un support pour les verres correcteurs, et ses capacités au cours des derniers mois et il semble certainement bien se former.

Cependant, il semble y avoir une certaine confusion en ce moment en ce qui concerne l’annonce et la date de sortie. Alors que Prosser pense que le dévoilement pourrait avoir lieu au quatrième trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021 avant un lancement plus tard l’année prochaine, Bloomberg dit que les lunettes AR arriveront en 2023 «au plus tôt» en raison d’une conception plus complexe.