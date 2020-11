Apple taquine «  One More Thing  » en annonçant l’événement du 10 novembre

Apple a organisé un événement presse dédié à l’Apple Watch et à l’iPad en septembre. Cela a été suivi d’un autre axé sur l’iPhone 12 et le HomePod mini en octobre, et la société a maintenant annoncé un troisième événement à l’automne 2020.

Mardi prochain, le 10 novembre, l’événement de presse préenregistré devrait se concentrer sur la gamme Apple Silicon Mac soutenue par ARM qui a été confirmée pour la première fois à la WWDC 2020 en juin.

Les rapports suggèrent qu’Apple dévoilera un nouveau MacBook 12 pouces, un MacBook Air mis à jour et un MacBook Pro 13 pouces ou 14 pouces. Une version mise à jour du MacBook Pro 16 pouces avec de nouveaux chipsets Intel est également une possibilité.

Malheureusement, une refonte de l’iMac ne devrait pas arriver avant 2021.

En plus des nouveaux produits Mac, Apple pourrait également dévoiler ses balises de suivi des articles AirTags. Ceux-ci devaient arriver plus tôt dans l’année et ont été retardés à plusieurs reprises, mais sont récemment entrés dans la phase finale des tests de performance.

Un autre produit qui pourrait arriver, bien que ce soit moins probable, est AirPods Studio. Tout comme les AirTags, Apple a retardé ses écouteurs supra-auriculaires d’innombrables fois et des rapports récents ont fait allusion à encore plus de problèmes.