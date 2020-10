Apple surpris par la forte demande pour ce téléphone 5G

Vous pourriez supposer que Les dirigeants d’Apple comme Tim Cook ont ​​tout vu et plus rien ne les surprend. Encore, un nouveau rapport de Digitimes indique qu’Apple n’a pas vu la popularité du iPhone 12 Pro à venir. Selon l’analyste de TF International Ming-Chi Kuo, l’iPhone 12 Pro se vend mieux que prévu. Comment savons-nous cela? Apple a dû demander aux fournisseurs de prolonger les délais de livraison pour s’assurer de pouvoir garder le téléphone en stock. L’entreprise pensait que le moins cher L’iPhone 12, au prix de 799 $ et plus, se vendrait mieux que l’iPhone 12 Pro. Ce dernier est au prix de 999 $ et plus.

Des sources ont déclaré à Digitimes qu’Apple est également sur le point de commander des puces VCSEL (laser à émission de surface à cavité verticale) et que cette action signifie beaucoup. Ces puces sont utilisées pour aider le capteur LiDAR à envoyer des faisceaux lumineux qui rebondissent sur un sujet et retournent au téléphone. Le temps nécessaire pour que cela se produise peut aider un iPhone 12 Pro ou L’iPhone 12 Pro Max calcule des informations de profondeur plus précises pour la RA et offre des flous bokeh améliorés en mode Portrait.

L’iPhone 12 Pro dépasse le modèle iPhone 12 moins cher

Le capteur LiDAR, vu pour la première fois sur les derniers modèles d’iPad Pro, est limité à la série iPhone 12 Pro. Cela signifie que puisque la seule version iPhone 12 Pro actuellement disponible est l’iPhone 12 Pro, l’augmentation des commandes VCSEL signifie que la demande pour ce modèle particulier est meilleure que prévu.

Kuo prévoit que une fois les quatre modèles sortis (l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max seront disponibles en précommande le 6 novembre et les deux seront lancés le 13 novembre), l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro se partageront 30 à 35% de total des commandes tandis que l’iPhone 12 Pro Max représentera 15-20% des ventes. L’iPhone 12 mini sera responsable des 10 à 15% restants des ventes de la première série d’iPhone 5G.