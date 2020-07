Apple s’engage à être neutre en carbone sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030

Apple est une entreprise neutre en carbone depuis plus de deux ans, mais aujourd’hui, la société basée à Cupertino a a annoncé un nouvel engagement massif qui verra l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement devenir 100% neutre en carbone d’ici la fin de la décennie.

Apple travaille également sur de futures innovations en matière de recyclage des produits et prévoit de concevoir des produits plus économes en énergie. Au cours des 11 dernières années, l’énergie moyenne nécessaire pour les produits a diminué de 73%.

Le plan dit de la taille d’une planète signifie que chaque Les appareils Apple vendus dans le monde auront à terme un impact climatique net nul. Cet exploit sera réalisé grâce à un certain nombre d’initiatives, notamment une réduction des émissions de 75% .Rendre cette dernière possible semble être une conception de produit à faible émission de carbone centrée sur l’utilisation accrue de matériaux à faible teneur en carbone et recyclés dans les produits. Un robot Apple appelé Dave, qui récupère les matériaux clés du Taptic Engine, contribue à ce processus.

Cela va être soutenu par une concentration accrue sur les énergies renouvelables. Apple lui-même restera à 100% d’énergie renouvelable pour ses opérations et la société a obtenu l’engagement de plus de 70 partenaires de la chaîne d’approvisionnement à utiliser des énergies renouvelables.

Les initiatives d’élimination du carbone compenseront les 25% restants

Pour atteindre l’objectif primordial de 100% de neutralité carbone d’ici 2030, les 25% restants de ses émissions seront compensés par l’adoption de plusieurs initiatives d’élimination du carbone.

Il s’agit notamment d’un fonds destiné à investir dans la restauration et la protection des forêts et des écosystèmes naturels à l’échelle mondiale. En partenariat avec Conservation International, Apple contribuera également à restaurer des savanes dégradées au Kenya et un écosystème de mangrove vital en Colombie, en plus d’autres projets.