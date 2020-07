Apple s’engage à être neutre en carbone d’ici 2030

Apple a publié une feuille de route sur 10 ans pour s’assurer que chaque appareil qu’elle produit a un impact climatique net nul d’ici 2030, dans le cadre de ses plans pour devenir neutre en carbone.La société a annoncé aujourd’hui son engagement à atteindre une empreinte carbone nette zéro. Apple a déclaré que ses activités commerciales mondiales étaient déjà neutres en carbone mais prévoyait que l’ensemble de ses activités, y compris tous ses appareils, aient un impact climatique net nul d’ici 2030. son rapport sur l’état d’avancement de l’environnement 2020, l’objectif est de réduire ses émissions de 75% et de développer des solutions d’élimination du carbone pour les 25% restants afin de créer une somme nette nulle. «L’action climatique peut être le fondement d’une nouvelle ère de potentiel d’innovation , création d’emplois et croissance économique durable « , a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook. » Avec notre engagement en faveur de la neutralité carbone, nous espérons être une ondulation dans l’étang qui créera un changement beaucoup plus important. « Apple publie un roadma climatique de 10 ans Dans le cadre de son rapport, Apple a élaboré une feuille de route climatique à 10 ans qui détaille les interventions et les évolutions qu’elle entend apporter d’ici 2030.Les mesures sont développées autour de cinq piliers: conception bas carbone, efficacité énergétique, électricité renouvelable, réduction des émissions directes Dans le cadre de son plan de création de produits à faible teneur en carbone, Apple développe un processus de fusion d’aluminium sans carbone qui libère de l’oxygène au lieu des gaz à effet de serre. Elle travaille actuellement avec des fournisseurs d’aluminium pour créer la nouvelle méthode de production, qu’elle prétend être la première du genre.Apple crée un nouveau processus d’extraction de l’aluminium de son oxyde pour une conception de produit à faible teneur en carboneLe premier lot de cet aluminium à faible teneur en carbone est actuellement utilisé pour produire un MacBook Pro 16 pouces. « Les innovations qui alimentent notre parcours environnemental ne sont pas seulement bonnes pour la planète – elles nous ont aidés à rendre nos produits plus écoénergétiques et à mettre en ligne de nouvelles sources d’énergie propre autour du Le robot de démontage Dave pour faciliter les efforts de recyclage Apple va également étendre le déploiement de son robot de recyclage appelé Dave pour démonter le Taptic Engine des anciens appareils iPhone afin de récupérer des aimants de terres rares, du tungstène et de l’acier. Selon la société, tous les iPhone , iPad, Mac et Apple Watches sortis l’année dernière sont fabriqués à partir d’éléments de terres rares recyclés provenant de l’ancien matériel.Apple prévoit également de s’associer à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburg pour développer des technologies de recyclage de l’électronique dans son laboratoire de récupération de matériaux à Austin, Texas.En plus de ces mesures, Apple a annoncé qu’elle étendrait son efficacité énergétique et son utilisation des énergies renouvelables, en investissant 100 millions de dollars (78,5 millions de livres sterling) dans des projets Fonds vert américano-chinois. D’autres fournisseurs passeront également à davantage d’énergies renouvelables.Apple développera des centrales électriques renouvelablesApple a déclaré que l’effet environnemental de ce changement équivaut à « retirer plus de trois millions de voitures de la route chaque année ». « Apple a désormais des engagements de plus de 70 fournisseurs pour utilisent 100% d’énergie renouvelable pour la production d’Apple – l’équivalent de près de huit gigawatts d’engagements pour alimenter la fabrication de ses produits « , a-t-il ajouté. Elle possède actuellement ses propres usines en Arizona, en Oregon et en Illinois et produit chaque année plus d’un gigawatt. d’énergie renouvelable – équivalent à alimenter 150 000 foyers. Plus de 80% de l’énergie renouvelable qu’Apple utilise provient de ses usines.En plus de ses propres opérations, Apple prévoit également de développer de nouveaux systèmes renouvelables pour les communautés des Philippines, de Scandinavie et de Thaïlande.Les émissions seront compensées par des organismes à but non lucratif environnementaux. pour compenser les émissions supplémentaires en faisant un don à des organisations environnementales à but non lucratif, telles que Conservation International.Il investit actuellement dans des projets de conservation en Chine, aux États-Unis et au Kenya, et va désormais aider à restaurer une forêt de mangroves en Colombie qui stocke près de 10 fois la quantité de carbone par rapport «Les entreprises ont une opportunité profonde de contribuer à bâtir un avenir plus durable, né de notre préoccupation commune pour la planète que nous partageons», a déclaré Cook. Des entreprises comme Google «ont l’obligation» d’être plus durables, déclare Ivy Ross En mettant en œuvre toutes ces mesures, Apple s’attend à ce que l’ensemble de son activité soit neutre en carbone. L’année dernière, il a réduit son empreinte carbone de 4,3 millions de tonnes métriques et réduit les émissions des gaz fluorés d’origine humaine utilisés dans la fabrication qui contribuent au réchauffement climatique de 242000 tonnes métriques. et ses centres de données sont alimentés par des énergies renouvelables depuis 2014.L’objectif d’Apple s’aligne sur celui de Microsoft, qui prévoit d’être négatif en carbone d’ici 2030, et de Google, qui a également annoncé avoir zéro émission d’ici 2030.Ivy Ross, le vice de Google président de la conception de matériel, a reflété les sentiments de Cook selon lesquels les grandes entreprises technologiques «ont l’obligation» de faire plus pour lutter contre le changement climatique dans une interview avec Dezeen.

