Apple s’associe à Paramount pour Killers of the Flower Moon / Film

En avril, nous avons découvert Martin Scorsese avait encore du mal à bloquer le financement de Les tueurs de la lune de fleurs, une adaptation du livre du même nom de David Grann avec Leondaro DiCaprio et Robert de niro à bord pour jouer. À l’époque, le cinéaste espérait qu’un service de streaming comme Neflix ou Apple viendrait et aiderait Paramount Pictures à payer pour la production, et il semble qu’il ait réalisé son souhait.

Apple s’associera à Paramount Pictures pour faire Les tueurs de la lune de fleurs, tant que l’accord en cours est finalisé. Le projet sera étiqueté comme un film original d’Apple et Paramount s’occupera de la distribution dans le monde entier.

Deadline a des nouvelles de Les tueurs de la lune de fleurs enfin, obtenir un financement après que Paramount Pictures n’ait pas été en mesure de fournir le budget qui aurait atteint entre 180 et 200 millions de dollars. Si c’est la première fois que vous entendez parler du projet, voici le synopsis officiel du livre:

Dans les années 1920, les personnes les plus riches par habitant au monde étaient membres de la nation indienne Osage en Oklahoma. Après la découverte de pétrole sous leurs terres, les Osage sont montés dans des voitures avec chauffeur, ont construit des hôtels particuliers et ont envoyé leurs enfants étudier en Europe. Puis, un par un, ils ont commencé à être tués. Une femme d’Osage, Mollie Burkhart, a vu sa famille assassinée. Sa sœur aînée a été abattue. Sa mère a ensuite été lentement empoisonnée. Et ce n’était que le début, alors que davantage d’Osage commençait à mourir dans des circonstances mystérieuses. Dans ce dernier vestige du Far West – où des pétroliers comme J. P. Getty ont fait fortune et où des désespérés comme Al Spencer, «la terreur fantôme», erraient – quasiment tous ceux qui ont osé enquêter sur les meurtres ont été eux-mêmes assassinés. Alors que le nombre de morts dépassait plus de vingt-quatre Osage, le nouveau F.B.I. a repris l’affaire, dans ce qui est devenu l’une des premières enquêtes majeures sur les homicides de l’organisation. Mais le bureau était alors notoirement corrompu et a initialement gâché l’affaire. Finalement, le jeune réalisateur, J. Edgar Hoover, s’est tourné vers un ancien Texas Ranger nommé Tom White pour tenter de percer le mystère. White a mis sur pied une équipe d’infiltration, y compris l’un des seuls agents amérindiens du bureau. Ils ont infiltré la région, s’efforçant d’adopter les dernières techniques modernes de détection. Avec l’Osage, ils ont commencé à exposer l’une des conspirations les plus sinistres de l’histoire américaine.

Les tueurs de la lune de fleurs est en préparation depuis quelques années. Paramount a obtenu les droits sur le livre d’Imperative Entertainment, mais ils se sont récemment inquiétés du budget croissant du film, même après avoir reçu des crédits d’impôt pour le tournage sur place dans l’Oklahoma. Le projet a donc été distribué aux studios comme Universal et MGM, ainsi qu’à Apple et Netflix. Apparemment, le projet était assez chaud, et tout le monde voulait obtenir un morceau de l’action, mais Apple a gagné.

L’accord pour Les tueurs de la lune de fleurs donnera à Apple leur plus gros film original à ce jour, après leur récente acquisition du drame de la Seconde Guerre mondiale Levrette avec Tom Hanks pour Apple TV +. Cela pourrait finir par attirer l’attention d’Apple aux Oscars. La collaboration de Netflix avec Martin Scorsese sur L’Irlandais, un autre projet que Paramount ne pouvait pas se permettre de faire après l’avoir développé pendant des années, a abouti à 10 nominations aux Oscars, même si elles n’en ont pas remporté une seule.

Au fur et à mesure que Martin Scorsese vieillit, nous devrions chérir chaque film qu’il réalise, surtout quand il est avec des acteurs puissants comme Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Le trio était auparavant apparu dans un court métrage intitulé L’audition que Martin Scorsese a réalisé où ils ont joué des versions fictives d’eux-mêmes (voir ci-dessus). Réunir ces deux à ce stade dans leurs deux carrières semble infiniment prometteur, et nous avons hâte de voir qui d’autre se joindra maintenant que le projet va de l’avant.

