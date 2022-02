Apple s’apprête à dévoiler la puce M2, et attention, on parle déjà d’un Mac Pro minuscule, mais robuste.

Le renouvellement du catalogue de Mac est à nos portes, et en 2022, nous verrons quelques nouveaux modèles. Certains profiteront des puces M1 Pro et M1 Max que nous avons vues l’année dernière dans le nouveau MacBook Pro, et il y aura aussi des modèles avec la nouvelle puce M2.

Il y en aura pour tous les goûts dans le déploiement du M2 : un MacBook Pro 13 pouces, un Mac mini, un iMac 24 pouces et un nouveau MacBook Air. La surprise la plus attendue par beaucoup sera toutefois un nouveau Mac Pro plus compact – image conceptuelle sur la couverture – qui sera doté de l’équivalent de deux ou quatre puces M1 Max.

Ce nouveau Mac Pro pourrait être une vraie bête.

C’est ce que révèle Bloomberg, qui indique que la nouvelle puce sera dotée d’un processeur qui aura toujours huit cœurs, mais qui sera légèrement plus puissant que le M1. Cela dit, il sera inférieur à ce que les M1 Pro et M1 Max ont à offrir.

D’autres améliorations seront apportées au GPU, qui passera à 10 cœurs graphiques, contre 7/8 dans la puce M1 qui a amorcé cette étonnante transition vers l’architecture ARM. Les versions M2 Pro et M2 Max de la puce n’arriveront pas avant 2023 selon les données.

Touch Bar d’Apple, RIP (2016 – 2021) : le MacBook Pro des regrets enterre la plus emblématique des maladresses de 2016.

La puce Apple M2 sera proposée dans les alternatives « modestes » d’Apple : un MacBook Pro 13 pouces pour remplacer le modèle 2020 équipé de la puce Intel, ainsi qu’un Mac mini, un iMac 24 pouces et également un MacBook Air, qui pourrait être le plus tardif des deux et n’apparaîtra pas avant le dernier trimestre.

Outre ces nouveaux appareils équipés de la puce M2, Apple devrait lancer un nouvel iMac Pro équipé de la puce M1 Pro et M1 Max qui suivra les traces des actuels MacBook Pros 14 et 16 pouces, mais cela ne s’arrête pas là et les puces les plus puissantes d’Apple se retrouveront également dans les nouveaux Mac Pros.

En fait, on parle d’un Mac Pro deux fois plus petit que le Mac Pro actuel, mais qui pourra tout de même se targuer de posséder deux ou quatre puces M1 Max : la puissance de ces machines pourrait être vraiment remarquable.

Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, indique que le lancement de ces nouveaux Mac est imminent : le premier de ces appareils pourrait arriver le 8 mars, et précise qu’en mai ou juin – peut-être en même temps que la WWDC – certains de ces nouveaux modèles seront également annoncés.