Apple redirige tous les produits de PRODUCT (RED) vers la réponse COVID-19 du Fonds mondial

Lutter contre une pandémie n’est pas une tâche facile. En surface, nous voyons des gens tomber malades et certains périr même dans l’épidémie de COVID-19, mais il y a tellement plus à faire et Apple le sait. Lorsqu’une épidémie survient, les systèmes de santé du monde entier sont soumis à une pression massive. En conséquence, les personnes atteintes d’autres maladies graves ne peuvent pas obtenir une aide adéquate. Apple a annoncé sur son site Web que tous les profits des ventes de PRODUIT (RED) iront à la réponse COVID-19 du Fonds mondial. En faisant cela, Apple espère soulager une partie de la pression exercée sur les systèmes de santé dans les pays en développement d’Afrique subsaharienne.

La réorientation des fonds dans cette direction peut mener à des milliers de vies sauvées. Selon Apple, «Une interruption de six mois du traitement antirétroviral pourrait entraîner plus de 500 000 décès supplémentaires dus à des maladies liées au sida en Afrique subsaharienne en 2020 et 2021.» La pandémie COVID-19 menace de faire encore plus de vies indirectement, alors félicitations à Apple pour avoir reconnu le fait et peaufiné son programme en coopération avec (RED).