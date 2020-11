Apple punit Pegatron, partenaire d’assemblage de l’iPhone

Le fabricant sous contrat Pegatron appartient à un groupe spécial d’entreprises qui assemblent Appareils Apple, y compris l’iPhone. Le fabricant basé à Taiwan a été puni par Apple selon Bloomberg. Le géant de la technologie basé aux États-Unis a découvert que Pegatron violait un programme de travailleurs étudiants. En conséquence, Apple a suspendu ses activités avec l’assembleur.

Apple met l’assembleur d’iPhone Pegatron en probation



Apple a déclaré qu’il y a quelques semaines, il avait découvert que Pegatron avait mal classé certains étudiants, ce qui leur permettait de travailler de nuit et d’heures supplémentaires en violation du code de conduite des fournisseurs d’Apple. Pegatron « a fait des efforts extraordinaires » pour dissimuler cela, a déclaré Apple. En conséquence, Pegatron est maintenant en probation jusqu’à ce que ce dernier corrige les violations. Au cas où vous vous poseriez la question, les actions d’Apple ne devraient pas avoir d’impact sur la disponibilité de l’un des quatre nouveaux modèles d’iPhone 5G.

Apple a découvert que les violations du travail étaient couvertes par le fabricant d’iPhone Pegatron

Mais ce que la suspension pourrait faire, c’est donner à Luxshare Precision Industry Co. une chance de commencer à produire les premiers modèles d’iPhone jamais assemblés en Chine continentale. Les entreprises qu’Apple a utilisées pour produire l’iPhone, notamment Foxconn, Pegatron et Wistron, sont basées à Taiwan. Cependant, plus tôt cette année Luxshare a acquis les installations de fabrication d’iPhone de Wistron. Parce que la main-d’œuvre est moins chère sur le continent, Apple devrait économiser de l’argent lorsque Luxshare remplace Wistron et commence à déployer les premiers iPhone construits en Chine continentale. L’analyste de GF Securities, Jeff Pu, a déclaré: « L’activité iPhone actuelle de Pegatron ne devrait pas être affectée. Cependant, il est probable que Pegatron perdra des commandes pour les nouveaux téléphones d’Apple l’année prochaine au profit de Luxshare, qui est sur le point de devenir un nouvel assembleur d’iPhone en 2021. «

Apple se concentre sur la santé physique et mentale de ceux qui assemblent ses produits après une série de suicides à Foxconn, le plus grand assembleur d’Apple, à partir de 2010 et jusqu’en 2013. Apple a menacé de retirer ses activités à des partenaires qui ne respectaient pas les lois du travail locales. En 2013, un audit mené par Apple a trouvé de faux documents qui ont été utilisés pour vérifier l’âge de certains employés travaillant pour Real Faith Pingzhou Electronics. Apple a fini par licencier l’entreprise et a même signalé l’infraction aux autorités locales. Malheureusement, l’utilisation d’employés mineurs est un problème qui n’a pas encore été éradiqué par les fabricants.

Pegatron a publié aujourd’hui une déclaration disant: « Nous travaillons sur les actions correctives et sommes convaincus que nous les terminerons bientôt. » Le fabricant sous contrat a déclaré que les violations se sont produites sur ses campus de Shanghai et de Kunshan et que les étudiants travaillant des heures supplémentaires, des quarts de nuit et à des postes non liés à leur spécialité n’étaient « pas en conformité avec les règles et réglementations locales ». Il dit qu’il a pris des «mesures rapides» pour améliorer ses procédures et examinera dans quelle mesure la direction générale respecte les règles du travail locales lors de l’évaluation de leur performance. La société a ajouté que « Dès la découverte de cette activité non conforme, nous avons immédiatement sorti les élèves-travailleurs des chaînes de production et avons travaillé avec nos clients et des experts tiers pour prendre les dispositions appropriées pour qu’ils rentrent chez eux ou à l’école avec une compensation appropriée aux côtés de tout le soutien et les soins nécessaires. «

Apple a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve de travail des mineurs ou de travail forcé à Pegatron. Il a trouvé des documents falsifiés qui dissimulaient des violations. Le directeur qui était en charge du programme des étudiants travailleurs chez Pegatron a été licencié. Apple a publié sa propre déclaration qui disait: «Pegatron a mal classé les étudiants qui travaillaient dans leur programme et falsifié des documents pour dissimuler des violations de notre code, notamment en permettant aux étudiants de travailler de nuit et / ou d’heures supplémentaires et, dans certains cas, d’effectuer un travail sans rapport avec leur majeur. les individus à Pegatron responsables des violations ont fait des efforts extraordinaires pour échapper à nos mécanismes de surveillance. «