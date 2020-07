Apple publie iOS et iPadOS 13.6 avec CarKey, des corrections de bugs, etc.

Même si la version bêta publique d’iOS 14 demeure à ses débuts, Apple a publié aujourd’hui iOS et iPadOS 13.6. Avec la mise à jour, les utilisateurs peuvent décider de télécharger les mises à jour iOS et iPadOS mais pas de les installer. Ou, les utilisateurs peuvent décider de télécharger les mises à jour iOS et iPadOS et de les installer du jour au lendemain. Les appareils profitant des mises à jour logicielles automatiques doivent être en charge et connectés à Internet via Wi-Fi pour terminer la mise à jour. Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité en allant sur Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Personnalisez les mises à jour automatiques.

La mise à jour d’aujourd’hui permet aux modèles d’iPhone 2018 et versions ultérieures de remplacer les clés des voitures compatibles

La mise à jour ajoute de nouvelles catégories dans l’application de santé pour les symptômes qui apparaissent dans les applications Cycle Tracking et ECG. Il ajoute également de nouveaux symptômes, notamment de la fièvre, des frissons, des maux de gorge ou de la toux, et permet aux utilisateurs iOS et iPadOS de partager ces symptômes avec des applications tierces. La mise à jour iOS 13.6 ajoute également des fonctionnalités audio à l’application d’abonnement Apple News + pour iPhone et iPad. Il active également la fonction CarKey pour l’iPhone. Cela vous permet de contrôler une automobile compatible à l’aide de votre combiné. Apple vient de publier une nouvelle page d’assistance ce matin. La clé est ajoutée à l’application iOS Wallet et la fonctionnalité fonctionnera également avec l’Apple Watch Series 5. CarKey est disponible pour l’iPhone SE (2e génération), l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone 11, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR

Consultez la page d’assistance pour voir comment configurer la fonctionnalité. Si vous utilisez le mode express, vous pouvez placer votre iPhone près de la portière pour le déverrouiller. Et placer l’iPhone près du lecteur de clé de la voiture démarrera le moteur. Si vous désactivez le mode express, vous devrez vous authentifier chaque fois que vous souhaitez utiliser votre téléphone comme clé de voiture. Même si la batterie de votre iPhone doit être chargée, dans ExpressMode, il pourra toujours exécuter CarKey jusqu’à cinq heures après avoir commencé à utiliser la réserve de marche. Et vous pouvez partager vos clés numériques avec quelqu’un en qui vous avez confiance en les envoyant via iMessage. L’autre partie doit avoir un iPhone compatible.

La dernière mise à jour iOS d’Apple active CarKey sur les modèles 2018 et ultérieurs

La mise à jour ajoute également FaceTime aux utilisateurs des Émirats arabes unis (EAU). Le pays avait interdit l’application de chat vidéo et même avec la mise à jour d’aujourd’hui, Apple n’a pas mentionné cela dans ses notes de support. La mise à jour extermine également certains bugs dont une qui a déchargé les batteries des utilisateurs après les mises à jour iOS 13.5 et iOS 13.5.1.

À l’heure actuelle, la première version bêta publique d’Apple iOS 14 est disponible pour ceux qui n’hésitent pas à prendre un risque. Le logiciel bêta est généralement bogué et l’autonomie de la batterie peut en souffrir; par conséquent, vous ne souhaitez probablement pas installer la première version bêta publique sur votre pilote quotidien. L’attrait des nouvelles fonctionnalités de cette année est cependant irrésistible, et comprend des widgets de style Android, la bibliothèque d’applications qui sépare les applications par catégorie et permet aux utilisateurs de rechercher des applications par nom. C’est le plus proche des utilisateurs iOS d’un tiroir d’application pour le moment.

Avec iOS 14, l’interface utilisateur de Siri ne couvre plus tout l’écran et l’assistant numérique deviendrait plus intelligent. Et les appels téléphoniques entrants ne détournent plus tout l’écran et sont considérablement réduits à une petite bannière de notification en haut de l’écran. Et les clips d’application permettent à un utilisateur d’iPhone d’utiliser une application tierce qu’il n’a pas encore installée. Cela se fait en scannant un code QR ou en utilisant un signal NFC pour ouvrir uniquement la partie nécessaire d’une application requise pour terminer une tâche.

Si vous êtes tenté d’installer la version bêta publique d’iOS 14, gardez à l’esprit que la version finale du système d’exploitation sera probablement prête en septembre. C’est à peine dans quelques mois.