Apple publie iOS 14.2.1 pour corriger les bogues trouvés dans la série 5G iPhone 12, mais pas celui qui vous inquiète

La semaine dernière, Apple a publié iOS 14.2.1 ciblé explicitement sur les nouveaux iPhone qui ont connu certains bugs qui sont apparus depuis la diffusion d’iOS 14.2 le 5 novembre. Cette mise à jour a ajouté 100 nouveaux emoji et a également déplacé l’application de découverte musicale Shazam vers le centre de contrôle. Cela pourrait permettre de trouver plus rapidement et plus facilement le nom de la chanson que vous aimez et qui joue en arrière-plan d’une certaine émission de télévision. Et si vous vous demandez pourquoi Apple accorde ce traitement spécial à une application, eh bien, il s’avère que Shazam a été acheté par Apple il y a près de trois ans pour 400 millions de dollars.

Contrairement à la mise à jour d’iOS 14.2, qui était accompagnée de mises à jour d’iPadOS, watchOS, tvOS et autres, Apple a publié la mise à jour vers iOS 14.2.1 uniquement. Il est disponible pour le iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Pour trouver la mise à jour, accédez à Réglages > Général > Mise à jour logicielle . Il extermine un bogue qui empêchait la réception de certains messages MMS, corrige des problèmes de qualité sonore sur certains appareils auditifs Made for iPhone (MFi) lors de l’écoute d’audio sur l’iPhone, et tue un autre bogue, celui trouvé sur l’iPhone 12 mini, qui fait que l’écran de verrouillage ne répond plus.