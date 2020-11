Apple publie et tire deux fois les versions bêta des développeurs pour iOS 14.3 et watchOS 7.2; vérifier la date du vendredi

Jeudi, Apple a publié les premières versions bêta de développeur pour iOS 14.3, iPad OS 14.3, watchOS 7.2 et tvOS 14.3. La mise à jour iOS incluait une icône qui montrait le design des écouteurs circum-auriculaires AirPods Studio. La mise à jour inclut également la prise en charge du suivi des éléments Apple AirTags avec des vidéos et des images montrant aux utilisateurs comment configurer le système. Les AirTags utilisent les puces U1 UWB présentes dans les lignes iPhone 11 et iPhone 12 qui offrent des capacités de suivi plus précises que Bluetooth.

Mais peu de temps après la publication des quatre mises à jour, elles ont toutes été retirées par Apple en raison de problèmes avec les serveurs de l’entreprise. selon MacRumors. Les utilisateurs de Mac recevaient un message d’erreur en essayant d’installer macOS Big Sur et il y avait eu des problèmes avec iMessage, Maps, Apple Pay et Apple Card. Tous ces problèmes ont été résolus en fonction de l’état du système d’Apple.

L’icône du casque circum-aural AirPods Studio est apparue dans la première version bêta développeur d’iOS 14.3 qui a été retirée par Apple

Le vendredi, Apple a tenté de diffuser les premières versions bêta des développeurs pour iOS 14.3 et watchOS 7.2 avant de les retirer à nouveau. Nous ne savons pas exactement quelle est la raison officielle, mais un coup d’œil au calendrier et à la date de vendredi pourrait être la seule explication dont vous aurez besoin.

Lorsque Apple décidera de déployer à nouveau ces mises à jour, nous vous en informerons. À suivre.