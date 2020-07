Apple présente certains des nouveaux emoji qui arrivent sur iOS 14

En ce moment, nous sommes à environ huit semaines du lancement d’iOS 14 qui Apple déploiera de nouvelles fonctionnalités telles que les widgets de style Android, la bibliothèque d’applications (au lieu d’un tiroir d’applications), l’image dans l’image, de nouvelles interfaces utilisateur plus petites pour Siri et pour les appels téléphoniques entrants, etc. La nouvelle version iOS comprendra également plus d’emoji et Emojipedia a publié vendredi un premier aperçu d’eux.

L’oiseau dodo.

Poupées gigognes de style russe.

Piñata.

Tamale.

Doigts pincés.

Boomerang.

Ninja.

Pièce de monnaie.

Coeur anatomique.

Castor.

Symbole transgenre.

Thé aux bulles.

Poumons.

Alors que la pandémie mondiale infecte toujours des personnes dans le monde entier, Apple ajoutera de nouveaux autocollants Memoji avec des masques de couleurs différentes. Si l’histoire se répète, nous pourrions voir la nouvelle surface emoji avec la sortie d’iOS 14.1 et iOS 14.2. Cela semblerait être une supposition décente compte tenu du fait que les trois dernières nouvelles suppressions principales d’emoji ont eu lieu sur iOS 13.2 (2019), iOS 12.1 (2018) et iOS 11.1 (2017).

Les emojis Android 11 incluront un retour à la tortue 2013 …

Google dit que dans Android 11, certaines conceptions plus anciennes reviennent à la section animale du clavier emoji. Ceux-ci incluront la tortue 2013 et la grenouille 2013. Des mises à jour ont également été apportées pour rendre la gamme d’emoji de Google plus compatible avec le mode sombre d’Android. Si vous êtes membre du programme bêta d’Android 11, vous aurez la première chance d’utiliser ces emojis de retour.

Soit dit en passant, si vous vous demandez lequel des nouveaux emojis de l’année dernière était le plus populaire, la réponse est le White Heart, suivi du Yawning Face et du Brown Heart.