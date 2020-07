Apple pousse un soupir de soulagement de 14,9 milliards de dollars

Apple a échappé à une facture fiscale irlandaise record de 13 milliards d’euros (14,9 milliards de dollars) aujourd’hui après qu’un tribunal inférieur de l’Union européenne à Luxembourg a statué en faveur du géant de la technologie multinationale. Bloomberg dit que la décision peut encore être portée en appel par la Commission européenne. Cependant, les juges auraient pu mettre le kibosh sur de tels plans en émettant une réprimande de la CE en soulignant que leur cas ne satisfaisait pas aux « normes juridiques requises » pour tenter de prouver que l’accord fiscal irlandais était contraire à la loi parce que cela a donné à Apple un avantage injuste.

Apple évite une balle de 14,9 milliards de dollars pour l’instant



En août 2016, les CE sont parvenues à la conclusion qu’Apple avait réussi à éviter de payer des impôts sur le revenu sur la plupart des bénéfices qu’elle avait réalisés en Irlande de 1991 à 2015. À l’époque, le régulateur antitrust européen avait ordonné à l’Irlande d’exiger 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts. après avoir déclaré illégal le régime fiscal irlandais avec l’entreprise. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a qualifié la décision initiale de «merde politique». Le commentaire de Cook reflète une déclaration faite par Dan Neidle, un avocat fiscaliste de Clifford Chance. Neidle a déclaré que « l’intention de la commission semblait être politique: punir Apple pour sa planification fiscale globale, plutôt que d’arriver à un résultat conforme à la situation juridique ou économique. La Cour a, à juste titre, respecté la loi et non tout objectif politique plus large. «

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a appelé la décision initiale contre la merde politique d’Apple

La commissaire à la concurrence de l’Union européenne, Margrethe Vestager, était à l’origine de la pression pour que Apple paie les arriérés d’impôts. Au cours des cinq dernières années, elle a tenté d’annuler les accords fiscaux que certains pays de l’UE ont accordés à de grandes entreprises mondiales comme Apple et Amazon. Vestager a déclaré que l’UE étudierait le jugement du tribunal avant de décider de sa prochaine étape. Le commissaire a déclaré dans un communiqué: « Si les États membres accordent à certaines multinationales des avantages fiscaux dont ne bénéficient pas leurs concurrents, cela nuit à une concurrence loyale ». Elle a ajouté que l’UE « continuera à examiner les mesures agressives de planification fiscale dans le cadre des règles de l’UE en matière d’aides d’État ».

Le ministère irlandais des Finances a déclaré qu’il avait toujours été clair que les deux unités Apple dans l’affaire n’avaient jamais reçu de traitement spécial. Outre Apple, évidemment débarrassé de devoir payer les arriérés d’impôts pour le moment, la décision représente également une victoire pour l’Irlande d’une manière étrange. Les électeurs du pays ne pouvaient pas comprendre pourquoi il n’essaierait pas de collecter autant d’argent que possible auprès de l’une des entreprises les plus riches du monde. Apple se rapproche de l’évaluation de la compagnie pétrolière d’État saoudienne. Si Apple dépassait la capitalisation boursière de Saudi Aramco, elle deviendrait l’entreprise la plus précieuse au monde. Apple vaut actuellement 1,69 billion de dollars.

Sophie in ‘t Veld, membre néerlandaise du groupe libéral du Parlement européen, a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi la décision devrait être considérée comme une victoire pour l’Irlande, d’autant plus que les contribuables devront désormais payer le montant qu’Apple n’aura pas. pour débourser. « Vestager a fait un effort très vaillant pour utiliser les outils à sa disposition, mais nous savions tous depuis le début que ces outils n’étaient pas destinés à cet usage. » Elle a déclaré que la décision serait bien accueillie par l’Irlande, mais « je ne vois pas comment vous pouvez être heureux que vous ayez laissé un géant de la technologie décrocher quand nous parlons de payer 13 milliards d’euros – il devra être expulsé par les contribuables » maintenant. »

Apple a fait valoir que les bénéfices visés par l’UE devraient être imposés aux États-Unis et que l’UE « a rétroactivement modifié les règles » pour déterminer ce qu’Apple lui devait en arriérés d’impôts. En d’autres termes, le géant de la technologie a déclaré que l’affaire « ne concernait pas le montant des taxes que nous payons, mais l’endroit où nous sommes tenus de les payer ». Apple note qu’il « a payé plus de 100 milliards de dollars d’impôts sur le revenu des sociétés dans le monde au cours de la dernière décennie et des dizaines de milliards de plus en autres impôts ».