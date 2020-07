Apple pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 26 milliards de dollars alors que l’UE enquête sur Siri

On dit souvent aux enfants que lorsqu’ils tombent de leur vélo, la meilleure chose à faire est de les reprendre et de repartir. Et le même conseil est apparemment enseigné aux adultes. Prenez la commissaire à la concurrence de l’Union européenne, Margrethe Vestager. Juste hier Vestager a été condamnée par un tribunal inférieur de l’Union européenne au Luxembourg en faveur d’Apple dans une affaire impliquant 14,9 milliards de dollars d’arriérés d’impôts que l’UE a allégués qu’Apple devait à l’Irlande. De 1991 à 2005, Apple n’a payé que peu ou pas d’impôts sur les bénéfices réalisés dans le pays.

Mais Vestager est remonté sur le cheval et cherche des informations auprès de 400 entreprises pour voir s’il y a des problèmes avec les assistants vocaux tels que Siri d’Apple, Assistant de Google et Alexa d’Amazon qui pourraient entraîner le dépôt de charges antitrust. De telles enquêtes ont conduit à des cas et à de lourdes amendes infligées à d’autres industries, notamment les entreprises énergétiques, financières et pharmaceutiques.

Vestager a déclaré lors d’une conférence de presse qu’en cherchant des informations auprès de 400 entreprises, Apple, Amazon et Google le message que l’UE les surveille de près pour s’assurer qu’ils suivent la ligne. Le commissaire a déclaré que le Royaume-Uni était intéressé à enquêter sur les assistants vocaux en raison de la grande quantité de données sur les consommateurs utilisées dans les appareils « Internet des objets ». l’UE veut s’assurer que les principaux acteurs du jeu des assistants vocaux n’utilisent pas leur contrôle de ces données pour enfreindre les règles, empêcher la concurrence et nuire à leurs rivaux. Vestager a déclaré: « L’interopérabilité est essentielle si nous voulons rendre ce marché accessible. »

Si l’UE constate que l’un des assistants vocaux des entreprises a enfreint les règles en matière de concurrence, il peut être condamné à une amende pouvant atteindre 10% de ses revenus mondiaux. Par exemple, Apple a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 260 milliards de dollars pour son dernier exercice. Cela signifie qu’il pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 26 milliards de dollars s’il s’avérait enfreindre les règles de l’UE.

Il n’y a aucune garantie que Vestager et son équipe trouveront des problèmes nécessitant l’intervention des tribunaux de l’UE. Et cela prendra probablement un certain temps pour terminer l’enquête. Donc, avec cela à l’esprit, tout ce que nous pouvons ajouter à ce stade est de « rester à l’écoute ».