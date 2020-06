Apple ouvrira bientôt l’application Find My à des produits tiers

L’application Find My sur iOS, iPadOS et macOS permet aux utilisateurs d’Apple de localiser leurs appareils perdus sur une carte simple. Il s’appuie sur Bluetooth, le GPS et d’autres signaux comme la connectivité Internet, mais est actuellement limité aux produits Apple.

À la fin de cette année, cependant, l’application Find My sera ouverte aux produits de sociétés concurrentes.

Les fabricants de carreaux et autres accessoires peuvent bénéficier

En plus de présenter récemment iOS 14, iPadOS 14 et watchOS 7 lors de la conférence en ligne des développeurs de la WWDC 2020, Apple a également annoncé une nouvelle Find My Network Accessory Program qui fait exactement ce que son nom suggère.Le nouveau programme, qui devrait être mis en ligne plus tard cette année, permettra aux appareils compatibles d’autres fabricants de se synchroniser avec le vaste réseau Find My et de devenir localisables dans l’application universelle.

Cette compatibilité s’applique même aux appareils qui n’offrent pas de connectivité Internet. Le candidat le plus évident pour le programme est Tile, une entreprise qui crée des balises de suivi Bluetooth qui seront bientôt concurrencées directement par les AirTags d’Apple.

L’ensemble du processus est toujours chiffré de bout en bout

Malgré l’ouverture de l’application Find My à des accessoires tiers, Apple affirme que le processus de localisation des appareils est toujours sécurisé. L’ensemble du processus est «chiffré de bout en bout, anonyme, et est extrêmement efficace en termes de données et de batterie».

La société basée dans la Silicon Valley n’a pas encore annoncé de date de déploiement exacte au-delà de cette année, mais elle coïncidera très probablement avec le lancement des balises de suivi AirTags susmentionnées, qui devraient elles-mêmes faire leurs débuts aux côtés de la iPhone 12 série à l’automne.