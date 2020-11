Apple organisera un événement le 10 novembre pour révéler l’avenir des Mac

Apple a annoncé un événement virtuel «One More Thing» pour le 10 novembre.

Il devrait révéler le premier Mac basé sur ARM et le lancement de macOS Big Sur.

Vous pourriez également voir de nouveaux écouteurs intra-auriculaires et d’autres surprises.

Oui, Apple a une autre grande présentation de produit en magasin – et cela peut être pertinent même si vous êtes un fan d’Android. Apple a annoncé un événement virtuel «One More Thing» le 10 novembre à 13 h, heure de l’Est, qui sera diffusé en ligne sur son site Web et probablement sur YouTube.

L’image du teaser ne fournit pas beaucoup d’indices, mais Apple n’a pas hésité à propos de ses projets pour la fin de 2020. Il a déjà déclaré qu’il prévoyait de lancer au moins un Mac utilisant «Apple Silicon» basé sur ARM avant la fin de l’année, et vous le verrez très probablement lors de cet événement. Ce que seront les premiers systèmes n’est pas clair, bien que des rumeurs aient circulé sur un nouveau MacBook (soit un modèle 12 pouces ou un Pro 13 pouces) et un iMac d’entrée de gamme redessiné.

Il est également raisonnable de s’attendre à des dates de sortie pour macOS Big Sur (nécessaires pour les premiers Mac ARM) et le service Fitness Plus orienté Apple Watch promis pour plus tard à l’automne.

Il peut y avoir des friandises au-delà du Mac. Les rapports ont longtemps tourbillonné d’écouteurs de marque Apple qui pourraient faire leur apparition à l’événement «One More Thing». Si les fuites sont précises, elles fusionneraient un son sans fil de meilleure qualité avec la commodité des AirPod, vous offrant une alternative (sinon un remplacement) aux offres Beats. Bien que ces écouteurs fonctionnent clairement mieux dans l’écosystème Apple, ils devraient également prendre en charge d’autres plates-formes.

Les rumeurs et le propre code d’Apple ont fait allusion à plusieurs reprises à des trackers d’articles AirTags de type Tile, bien que Jon Prosser soit plus faible revendiqué les dispositifs en forme de rondelle pourraient ne pas arriver avant mars 2021.

Quoi qu’Apple présente lors de l’événement, cela pourrait avoir plus d’impact que vous ne le pensez. Alors que la série iPhone 12 aura clairement le plus grand effet sur les résultats d’Apple à court terme, les Mac ARM représentent un changement majeur dans la stratégie d’Apple. Le géant de la technologie parie qu’il peut non seulement rivaliser avec les PC Windows en utilisant des processeurs internes, mais aussi aller de l’avant en offrant une autonomie de la batterie, des facteurs de forme et éventuellement des performances qui pourraient ne pas être réalisables avec les systèmes Intel ou AMD. Si cela réussit, cela pourrait modifier le paysage informatique – ou du moins, aider les Mac à se démarquer dans un domaine encombré.