Apple One est là! Nous vous dirons ce que c’est et comment vous pouvez vous abonner dès maintenant

Le pack de services Apple One est maintenant disponible alors qu’Apple a ouvert le plan aux abonnés ce matin. Avec le bundle, Apple devrait continuer à augmenter ses revenus de services qui a atteint plus de 53 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020. Après que les ventes d’iPhone ont atteint un sommet au cours de l’exercice 2015, le géant de la technologie a commencé une quête pour doubler le chiffre d’affaires des services à 50 milliards de dollars d’ici l’exercice 2020.

Avec les revenus des offres d’abonnement comme Apple Music, Apple News +, Apple TV + et Apple Arcade ajoutés aux revenus générés par l’App Store, Apple Pay, iCloud, Apple Care + et plus encore, la société vise le milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone qui aurait parcouru la planète. Ce plan permet à Apple de générer de l’argent auprès des propriétaires d’iPhone même s’ils n’ont pas l’intention de passer à un nouveau modèle pendant plusieurs années.

Selon la société, les utilisateurs d’Apple One peuvent regrouper jusqu’à six services d’abonnement dans un seul package tout en économisant de l’argent. Par exemple, le plan individuel est au prix de 14,95 $ par mois et permet une économie mensuelle de 6 $. Cet ensemble comprend Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. À 19,95 $ par mois, le plan familial permet aux abonnés de partager les services inclus avec jusqu’à cinq autres personnes. Ce plan comprend des abonnements à Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud. Ceux qui choisissent ce niveau économiseront 8 $ par mois.

Le forfait Premier coûte 29,95 $ par mois. Avec des abonnements à Apple Music, Apple Arcade, Apple TV +, 2 To de stockage iCloud, Apple News + et Apple Fitness + (à partir de cette année), les abonnés économiseront 25 $ par mois.

Pour vous abonner à Apple One, accédez à Réglages > Appuyez sur le panneau supérieur avec votre nom > Abonnements > Obtenez Apple One. Cela vous mènera à une page où vous pourrez choisir le niveau de service auquel vous souhaitez vous abonner. Gardez à l’esprit que peu importe si vous décidez de vous abonner à Apple One ou non, et avec quel niveau vous vous inscrivez, vous avez droit à un mois d’abonnement gratuit. Donc, si vous dépensez une partie de votre argent durement gagné pour des abonnements aux services Apple, consultez le prix de chaque niveau Apple One pour voir si vous pouvez économiser de l’argent.