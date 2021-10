Apple : un nouvel événement annoncé, à quoi doit-on s’attendre ?

Apple vient d’envoyer des invitations pour son prochain grand événement matériel, annonçant que de nouveaux gadgets seront “lâchés” le 18 octobre. Chaque année, il y a de nombreux événements Apple à attendre avec impatience. Qu’il s’agisse d’annoncer un nouvel iPhone, un nouveau Mac ou les dernières mises à jour logicielles, les événements Apple sont toujours un moment passionnant. Qu’il s’agisse de rassemblements en personne ou de diffusions en direct uniquement virtuelles, ils valent toujours la peine d’être suivis de près.

Jusqu’à présent, en 2021, Apple a déjà organisé plusieurs événements différents. La fête “Spring Forward”, en avril, a donné lieu à quelques dévoilements passionnants, tels que l’AirTag, la nouvelle Apple TV 4K et l’iMac redessiné. La WWDC, en juin, a permis de présenter toutes les nouvelles mises à jour logicielles de l’année. Le dernier événement “California Streaming” a eu lieu en septembre. Il nous a permis de découvrir la famille iPhone 13, l’iPad 9e génération, l’iPad mini 6 et l’Apple Watch Series 7.

Un peu moins d’un mois plus tard, Apple vient d’annoncer un autre événement à attendre avec impatience. Le 12 octobre, Apple a envoyé des invitations à la presse pour son prochain événement “Unleashed”. On y voit le logo Apple au milieu d’un lancement en hyperespace tout droit sorti de Star Wars. En dessous, on trouve les détails de l’événement. Apple confirme que l’événement aura lieu le lundi 18 octobre à 19h heure française. Tout comme les autres événements Apple de cette année, Unleashed sera diffusé en continu sur le site Internet d’Apple pour que tout le monde puisse le regarder en direct.

Ce qu’il faut attendre du prochain événement d’Apple

C’est l’heure et la date du prochain événement Apple, mais que peut-on espérer qu’Apple annonce ? Bien que rien ne soit encore confirmé, tout porte à croire que les nouveaux MacBooks seront les vedettes de l’événement – plus précisément, les nouveaux MacBooks Pro. Selon les rumeurs, Apple lancera deux modèles cette année, dont des modèles de 14 et 16 pouces. Ils seraient dotés de nouveaux écrans mini-LED, de plus de ports que les versions actuelles, et supprimeraient la tristement célèbre Touch Bar présente depuis 2016. On attend également la nouvelle puce M2 ou M1X d’Apple, qui succède à la M1 de l’année dernière. Cette nouvelle puce devrait offrir des performances accrues sur toute la ligne, d’où le nom ” unleashed ” de l’événement.

En dehors des nouveaux MacBooks, il y a quelques autres choses à garder à l’œil. On s’attend à ce qu’Apple lance les AirPods 3 avant la fin de l’année, et cet événement serait l’occasion idéale pour le faire. Il y a également eu des allusions à un Mac mini redessiné, bien que certains pensent qu’il ne sera pas disponible avant 2022. Quel que soit le contenu de l’événement, la bonne nouvelle est qu’il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant que tout soit révélé. Restez à l’écoute !