Apple mise tout sur ses puces pour l’IA, pas sur les logiciels

Pendant que Google et OpenAI se battent pour les meilleurs modèles d’IA en ligne, Apple joue une carte radicalement différente : faire tourner l’intelligence artificielle directement dans vos appareils, sans connexion internet. Leur arme ? Des puces surpuissantes conçues spécialement pour l’IA, pas des serveurs distants.

Ce que ça change concrètement pour vous

Quand vous utilisez ChatGPT ou Gemini, vos données partent vers des serveurs en ligne pour être traitées. Avec l’approche d’Apple, tout se passe dans votre iPhone ou Mac : correction de texte intelligente, résumé d’emails, retouche photo avancée… sans que rien ne quitte votre appareil. Résultat : c’est plus rapide (pas d’attente réseau), ça marche en mode avion, et vos données restent privées.

Exemple concret : quand vous dictez un message vocal sur iPhone, l’IA qui transcrit vos mots tourne localement sur la puce A17 ou M4. Aucun serveur Apple n’écoute votre voix. À l’inverse, les assistants vocaux concurrents envoient systématiquement l’audio dans le cloud.

Pour qui c’est vraiment utile

Cette stratégie vise trois types d’utilisateurs :

Les soucieux de confidentialité : professionnels de santé, avocats, journalistes qui manipulent des données sensibles

: professionnels de santé, avocats, journalistes qui manipulent des données sensibles Les utilisateurs en mobilité : TGV, avion, zones mal couvertes où la connexion est instable

: TGV, avion, zones mal couvertes où la connexion est instable Ceux qui veulent de la réactivité : retouche photo instantanée, traduction en temps réel sans latence

Le revers de la médaille ? Cette IA locale est moins puissante que GPT-4 ou Claude. Apple compense en intégrant ChatGPT pour les tâches complexes, mais uniquement quand vous l’autorisez explicitement.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Tous les appareils Apple ne sont pas égaux face à l’IA. Les fonctions avancées (Apple Intelligence) nécessitent :

iPhone 15 Pro minimum (puce A17 Pro)

iPad avec puce M1 ou ultérieure

Mac avec M1 minimum

Les modèles plus anciens gardent certaines fonctions IA de base, mais pas les nouveautés comme la génération d’images ou le résumé intelligent de notifications. Apple a confirmé que cette exigence matérielle ne changera pas : pas de mise à jour logicielle possible pour les anciennes puces.

Disponibilité : Apple Intelligence est déployé progressivement en France depuis mars 2026, avec le français complet attendu d’ici juin. Aucun surcoût d’abonnement pour l’instant, mais les analystes anticipent une offre premium d’ici 2027.

Ce qu’en disent les experts IA Experiment with Voxtral TTS directly in the Mistral Studio playground. Select one of the Mistral voices or record your own. pic.twitter.com/pL1YZGSF8x — Mistral AI (@MistralAI) March 26, 2026

Les performances des outils IA mentionnés peuvent varier selon les usages et évoluent rapidement. Vérifiez les tarifs et conditions directement auprès des éditeurs.