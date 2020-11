Apple met à niveau cet accessoire clé trouvé dans la boîte aux côtés de l’iPad Pro (2020)

À partir de 2017 Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. Les smartphones d’Apple ont pris en charge la charge rapide. cependant, Apple n’a pas inclus de brique de charge rapide dans la boîte, choisissant à la place d’emballer l’adaptateur 5W habituel avec les téléphones. Ainsi, ceux qui voulaient la commodité de la charge rapide ont été obligés de débourser de l’argent supplémentaire s’ils voulaient profiter des capacités de charge rapide de leur iPhone.

Apple commence à expédier son chargeur le plus rapide avec les dernières tablettes iPad Pro



Apple a changé les choses l’année dernière en incluant un adaptateur secteur de 18 W dans la boîte avec le iPhone 11 Pro et le iPhone 11 Pro Max. Alors que l’iPhone 11 était équipé de capacités de charge rapide, Apple l’a associé à un chargeur 5W dans la boîte. Cette année, Apple a annoncé une nouvelle brique de charge de 20 W mais a encore une fois bouleversé les choses en n’incluant aucun adaptateur secteur dans la boîte avec sa nouvelle série iPhone 12 et à l’intérieur de l’emballage des anciens modèles toujours en vente. Donc, si vous avez un nouvel iPhone et que vous souhaitez charger jusqu’à 50% en 30 minutes, vous devrez en acheter un ou utiliser une brique plus ancienne. Le magasin en ligne et physique d’Apple vend l’accessoire pour 19 $. Le mois dernier, Apple a tenté de générer un bon achat en réduisant le prix de l’accessoire de 10 $ ou 34% à 19 $.

Apple note à tort que des chargeurs 18 W sont livrés avec les tablettes iPad Pro de cette année Voir aussi NFL : Les Washington Redskins sommés de changer de nom

Apple dit qu’il a arrêté d’inclure le chargeur et les oreillettes avec l’iPhone en raison de problèmes environnementaux. D’autres pensent qu’il s’agit simplement d’une prise d’argent par le fabricant puisque ceux qui souhaitent recharger aux vitesses les plus rapides (20W) devront désormais acheter un nouvel adaptateur.

Selon postés par certains utilisateurs de Reddit, Apple inclut son nouvel adaptateur de charge 20W avec les expéditions des derniers modèles d’iPad Pro. Cela remplace le chargeur 18W qui était auparavant inclus avec les tablettes premium. La dernière version de l’iPad Pro a été annoncée en mars dernier avec un écran ProMotion de 11 ou 12,9 pouces. Ce dernier ajuste l’écran pour se mettre à jour aussi vite que 120 fois par seconde (taux de rafraîchissement de 120 Hz). Sous le capot se trouve le chipset Apple A12Z Bionic qui présente un changement très mineur par rapport au SoC A12X Bionic utilisé sur les modèles iPad Pro précédents. L’A12Z a les huit cœurs GPU activés par rapport aux sept cœurs GPU activés sur l’A12X. Les unités offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Si vous regardez l’Apple Store en ligne, cela montre toujours qu’Apple inclut un adaptateur 18W dans la boîte. Mais comme nous l’avons mentionné, les utilisateurs de Reddit qui ont récemment reçu la tablette ont déclaré qu’un chargeur 20W était inclus dans la boîte. Un utilisateur de Reddit avec la poignée u / cheesepuff07 a écrit: «Même si le site Web Apples dit qu’il ne comprend toujours qu’un adaptateur mural de 18 watts pour les iPad Pro, je viens de recevoir le mien hier et il comprenait un adaptateur de 20 watts. Je suppose qu’ils ne le font pas veulent mettre à jour le site Web car tous les plus anciens fabriqués avant le mois dernier environ comprenaient un 18 watts. » Et cela a été confirmé par un autre abonné Reddit avec le nom d’utilisateur a_female_dog a simplement déclaré: « Je peux confirmer, j’ai acheté l’iPad Pro 12.9 » 2020 et il est venu avec l’adaptateur de 20 watts. «

Apple traîne toujours plusieurs fabricants chinois en matière de technologie de charge. En juillet, Oppo a annoncé avoir créé un chargeur rapide de 125 W. Xiaomi a son propre chargeur de 100 W qui peut faire passer une batterie de 4000 mAh de 0% à 50% en sept minutes! Le smartphone Oppo Reno Ace est livré avec le chargeur flash SuperVOOC 2.0 de 65W.