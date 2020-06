Apple lancerait Magic Keyboard pour d’autres modèles d’iPad

le Le clavier magique qu’Apple a annoncé aux côtés de l’iPad Pro 2020 plus tôt cette année sera également bientôt disponible pour d’autres iPad, si l’on en croit une nouvelle rumeur.

La fuite vient de tipster l0vetodream (via MacRumors), qui est généralement fidèle à ses prédictions. Ainsi, il est très probable que le clavier magique de l’iPad Pro arrivera à plus de modèles d’iPad. Actuellement, il fonctionne avec les nouvelles variantes de l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces ainsi que les modèles ‌iPad Pro‌ 2018, l’iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération et l’iPad Pro 11 pouces de première génération.

dans mon rêve Clavier magique non seulement pour l’iPad Pro – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 11 juin 2020

L’iPad Air à venir pourrait être le premier modèle non professionnel à obtenir le clavier magique

Le bailleur n’a pas dit quelle variante obtiendrait le clavier magique en premier, mais ce pourrait être le iPad Air à venir.

La rumeur dit que l’iPad Air de quatrième génération emprunterait apparemment beaucoup à l’iPad Pro 11 pouces. Il comprendrait probablement un port USB-C à la place d’un port Lightning, un écran mini-LED et une variante sous-écran de Touch ID. La caméra TrueDepth ne sera probablement pas incluse pour empêcher le prix de monter en flèche.

Les prévisions du célèbre analyste Ming-Chi Kuo suggèrent que le nouvel iPad Air arriverait dans la seconde moitié de 2020. L’écran mesurerait entre 11 pouces et 10,8 pouces si les rapports devaient passer.

L’iPad Pro peut se connecter magnétiquement au Magic Keyboard et il dispose également d’un port USB-C pour le chargement pas-à-pas. Il présente une conception flottante en porte-à-faux qui rend son angle de vision réglable. Plus important encore, ce n’est pas seulement un clavier, mais aussi un support, ce qui signifie que si vous travaillez sur votre bureau et replié dans votre lit, il s’adapte en conséquence.

Il s’est principalement ouvert à des critiques élogieuses et sa compatibilité avec plus de modèles d’iPad pourrait aider Apple sa part de marché sur les tablettes.

Cela dit, le L’iPad Air commence à 499 $ et le clavier magique pour l’iPad Pro 11 pouces coûte 299 $. Il n’est donc pas clair comment Apple obtiendrait que le marché cible de l’iPad Air paie plus de la moitié de son coût pour un accessoire.