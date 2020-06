Apple lancera des AirPods 3 au début de 2021 avec une conception similaire aux AirPods Pro

Apple a connu un énorme succès avec la gamme d’écouteurs sans fil AirPods ces dernières années et, bien qu’il existe des plans pour plusieurs nouveaux produits, la société n’oublie pas où tout a commencé de sitôt.

AirPods 3: un design inspiré d’AirPods Pro L’analyste de confiance Ming-Chi Kuo a révélé en avril que Apple travaille sur une version mise à jour des AirPod standard pour une sortie l’année prochaine. Aujourd’hui, Kuo a réitéré ces affirmations et fourni quelques informations supplémentaires. Les AirPod en question, qui sont actuellement appelés AirPods 3 ou AirPods (troisième génération), seraient mis à disposition pour achat au premier semestre 2021, environ deux ans après l’introduction de la paire existante. Cette chronologie signifie que l’annonce officielle pourrait avoir lieu en mars 2021 lors de l’événement annuel ou en juin 2021 à la WWDC parallèlement aux mises à jour d’iOS, iPadOS, watchOS et de tout autre produit matériel pouvant être en préparation. Il n’y a toujours pas de mot sur les fonctionnalités ou le matériel interne, mais Ming-Chi Kuo a aujourd’hui dévoilé un design mis à jour inspiré des écouteurs AirPods Pro qui ont été introduits en octobre 2019. Voir aussi Spécifications Apple iPhone SE (2020)

Ce dernier présente une conception intra-auriculaire avec des embouts en silicone flexibles pour une suppression active du bruit et des tiges plus courtes. Étant donné que la fonction d’annulation du bruit est probablement réservée aux acheteurs du modèle Pro, il semble peu probable que la conception intra-auriculaire soit adoptée par les AirPod standard. Au lieu de cela, les AirPods 3 pourraient offrir la conception de pointe existante associée à des tiges plus courtes et certaines mises à niveau internes telles qu’une nouvelle puce audio. Cela devrait stimuler l’intérêt pour le produit et peut même conduire à une vague de mises à niveau de la part des utilisateurs des AirPod de première et deuxième génération. Voir aussi Spécifications Apple iPhone SE (2020)

Les AirPods Pro 2 devraient suivre fin 2021 Les AirPods 3 qui accompagneront le second semestre 2021 seront AirPods Pro 2. Ces écouteurs sans fil ne bénéficieront probablement d’aucune modification majeure de la conception et devraient plutôt se concentrer uniquement sur les mises à niveau internes. Néanmoins, l’introduction d’une paire rafraîchie devrait stimuler la demande et aider Apple à maintenir des niveaux de croissance impressionnants dans un avenir prévisible. Ce dernier sera bien entendu aidé par AirPods Studio et AirPods X.

AirPods Studio devait à l’origine faire ses débuts internationaux plus tard dans la journée à WWDC 2020 en tant que premier casque supra-auriculaire de marque Apple. Malheureusement, la société aurait suspendu les plans pour tout le matériel.

Les écouteurs devraient maintenant arriver plus tard cette année aux côtés du iPhone 12 et AirPods X. Tipster Jon Prosser affirme que ces derniers sont inspirés de BeatsX et se concentreront sur les coureurs et le fitness.

Voir aussi Wrap ASX Small Cap Lunchtime: Qui a confiance en un fil aujourd'hui? Ne vous attendez pas à des écouteurs dans les boîtiers de l’iPhone 12 Cette année, le renforcement de l’engagement envers les AirPods consistera à retirer les EarPods filaires des boîtiers iPhone. Ming-Chi Kuo a mentionné la possibilité pour la première fois il y a un mois et semble maintenant plus certain que cela se produira. La nouvelle stratégie, qui coïncidera avec le lancement de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, devrait stimuler les ventes d’AirPods l’année prochaine. Il pourrait également fournir une bosse décente vers la fin de cette année après la sortie de l’iPhone 12. Voir aussi Wrap ASX Small Cap Lunchtime: Qui a confiance en un fil aujourd'hui?

Apple prévoit une sorte de promotion qui devrait augmenter la demande d’AirPods. Mais qu’il s’agisse d’une remise pour les acheteurs d’iPhone 12, de promotions groupées ou d’un programme de mise à niveau d’AirPods reste à voir.