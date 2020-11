Apple lance les premiers Mac équipés de sa propre puce M1 avec la «  plus longue durée de vie de la batterie  »

Apple a annoncé sa première gamme de Mac équipés de son propre processeur, la puce M1, réduisant l’écart entre ses ordinateurs et l’iPhone de la vache à lait. La nouvelle puce, que la société a qualifiée de «de loin» la plus puissante jamais conçue, augmentera la durée de vie de la batterie d’un appareil jusqu’à deux fois plus longtemps que l’itération précédente et garantira qu’ils sont nettement plus rapides.Un nouveau MacBook Air à 999 £, un MacBook Pro 12 pouces à 1299 £ et un Mac mini à 699 £ alimenté par le M1 seront mis en vente La semaine prochaine, le directeur général d’Apple, Tim Cook, a confirmé lors d’une diffusion en ligne.La newsletter i dernières nouvelles et analysesLa société espère que les développeurs de logiciels créeront des familles d’applications fonctionnant à la fois sur les ordinateurs et les smartphones, en tricotant son écosystème logiciel « L’introduction de trois nouveaux Mac dotés de la puce M1 révolutionnaire d’Apple représente un changement audacieux qui se préparait depuis des années et marque un jour vraiment historique pour le Mac et pour Apple », a déclaré M. Cook. cBook Air coûtera à partir de 999 £ (Photo: Apple) «M1 est de loin la puce la plus puissante que nous ayons jamais créée, et combinée avec [mac operating system software] Big Sur, offre des performances époustouflantes, une autonomie extraordinaire de la batterie et un accès à plus de logiciels et d’applications que jamais auparavant. »Apple a présenté son intention de passer des processeurs fabriqués par Intel à son propre processeur Silicon (unités centrales de traitement, également connues). sous forme de puces) lors de sa conférence annuelle des développeurs en juin Décision de moment pour les développeurs La décision est importante pour la gamme d’ordinateurs portables et de bureau d’Apple, car la société affirme que ses propres puces permettront à ses machines de fonctionner plus rapidement tout en consommant moins d’énergie que est possible avec des puces fabriquées par Intel.Apple affirme que le MacBook Pro est son plus puissant à ce jour (Photo: Apple) La troisième présentation virtuelle du produit d’Apple en autant de mois: à la suite de la keynote du mois dernier qui a révélé quatre iPhones et un HomePod mini haut-parleur intelligent et l’événement iPad Air et Apple Watch de septembre.La société a annoncé le mois dernier un bénéfice trimestriel record pour le Mac, atteignant 9 milliards de dollars (6,9 milliards de livres sterling), soit une augmentation de 30% Une augmentation significative du nombre de personnes nécessitant de nouveaux équipements informatiques pour travailler à domicile pendant l’épidémie de coronavirus est susceptible d’être un facteur déterminant derrière les chiffres records, le modèle MacBook Pro représentant la majorité Des ventes.

