Apple lance iOS 14.3 Developer beta 2 avec Apple ProRAW

Après avoir relâché et tiré la version bêta développeur d’iOS 14.3, maintenant Apple publie iOS 14.3 Developer beta 2, qui comprend la fonctionnalité très attendue pour le iPhone 12 Pro et le iPhone 12 Pro Max, Apple ProRAW.

9to5Mac rapporte que la deuxième version bêta de développeur d’iOS 14.3 est maintenant disponible. Il inclut quelques améliorations mineures, mais le plus important est qu’il permet d’accéder au mode Apple ProRAW. Les utilisateurs de l’iPhone 12 Pro ou Pro Max qui ont installé le développeur beta 2 peuvent désormais activer Apple ProRAW. Il capture des images RAW directement sur l’application Appareil photo.

Le nouveau mode a été annoncé le mois dernier avec l’annonce des iPhone 12 Pro et Pro Max, et Apple a déclaré qu’il viendrait plus tard avec une mise à jour logicielle de ces deux nouveaux modèles d’iPhone. L’Apple ProRAW devrait combiner Deep Fusion et Smart HDR avec les avantages traditionnels de la prise de photos au format RAW.

Ce format vous permet de mieux contrôler les détails fins des photos, tels que la précision des couleurs, les détails et la plage dynamique. Lors de son annonce, Apple a expliqué que le nouveau format vous donnera toutes les informations RAW standard, ainsi que les données du pipeline d’images Apple, afin que vous puissiez bénéficier de la réduction du bruit et de l’exposition multi-images, puis jouer avec la balance des couleurs et des blancs.

En plus d’Apple ProRAW, la version bêta du développeur iOS 14.3, ou du moins sa version précédente, a montré des références relatives aux AirTags et aux AirPods Studio.