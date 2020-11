Apple iPhone 12 Studio vous aide à choisir l’accessoire MagSafe que vous souhaitez pour votre combiné 5G

Le samedi, Apple a lancé sa page Web iPhone 12 Studio, accessible à l’aide d’un navigateur mobile sur iPhone ou iPad. Avec l’iPhone 12 Studio, les utilisateurs peuvent obtenir un aperçu pour voir à quoi ressemblent certaines combinaisons de couleurs sur un iPhone 12 doté de divers étuis et portefeuilles MagSafe. Récemment introduit par Apple, MagSafe utilise des aimants qui sont placés à l’intérieur d’un iPhone; Les chargeurs, étuis et portefeuilles spécialement conçus utilisent le système magnétique pour maintenir l’accessoire en place.

À l’aide du navigateur de votre iPhone ou iPad, accédez à experience.apple/iphone et choisissez entre le Phone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max. Sélectionnez la couleur du modèle de la série iPhone 12 que vous possédez; Ensuite, vous devez choisir un étui ou un portefeuille MagSafe en choisissant la couleur que vous souhaitez pour l’accessoire. Vous pouvez prendre une photo de la combinaison de couleurs que vous sélectionnez et même lui donner un nom. Nous allons parcourir tout le processus, en vous donnant des instructions, juste en dessous.

Apple dispose déjà d’une telle fonctionnalité pour l’Apple Watch appelée Apple Watch Studio, qui a fait ses débuts en 2019 après la sortie de la montre Series 5. Watch Studio permet aux utilisateurs de mélanger et assortir les boîtiers et les bracelets de montre pour offrir aux utilisateurs d’Apple Watch plus de 1000 combinaisons possibles.

Découvrez à quoi ressemblera votre téléphone de la série iPhone 12 lors de la personnalisation des accessoires MagSafe pour lui Voir aussi La plupart des téléphones Samsung Galaxy 5G sont désormais livrés avec des cadeaux d'une valeur de 175 $, crédit Postmates inclus

Pour créer un modèle iPhone 12 personnalisé avec un accessoire MagSafe, accédez à experience.apple/iPhone de Safari. Suivez les invites jusqu’à la page qui vous permet de faire glisser votre doigt vers la gauche pour sélectionner un modèle d’iPhone 12 particulier et en choisir un. Faites défiler vers le haut depuis le bas de l’écran pour voir deux options, Retour et Design. Appuyez sur Design et choisissez la couleur de l’iPhone que vous possédez ou que vous envisagez de posséder. Vous choisissez ensuite l’accessoire MagSafe que vous souhaitez afficher, l’étui ou le portefeuille. Une fois que vous en avez sélectionné un, il vous sera demandé de sélectionner la couleur de l’accessoire MagSafe que vous avez choisi. Cliquez dessus pour voir à quoi ressemblera cette combinaison sur votre modèle d’iPhone 12. Mais d’abord, appuyez sur l’invite Continuer en bas de l’écran. Vous pouvez ajouter votre nom et si vous appuyez sur le bouton Ignorer, vous pouvez sélectionner l’une des deux vues: empilée ou doublée. Vous pouvez également télécharger l’image que vous avez créée sur votre téléphone et la partager avec d’autres personnes.

L’utilisation de l’iPhone 12 Studio devrait garantir qu’il n’y aura pas de surprises lorsque la coque ou le portefeuille MagSafe pour votre téléphone iPhone 12 arrivera.