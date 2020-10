Apple iPhone 12 semble être une déception totale, grandes annonces d’Apple

Apple iPhone 12 susciter l’enthousiasme des créatifs et des créateurs numériques avec la taille réduite à venir et le nouvel ios 14. Nous avons entendu parler de tonnes de mises à niveau à venir avec le nouvel iPhone, des énormes mises à niveau de l’appareil photo au format de poche. Cependant, tout n’est pas excitant, nous avons également des nouvelles décevantes.

Rappelez-vous le moment où vous deviez constamment connecter votre iPhone à une batterie externe. L’iPhone a une longue durée de vie de la batterie et une mauvaise sauvegarde de la batterie. Cela pourrait également être le cas dans le prochain iPhone.

Les deux nouvelles batteries ont une capacité de 2775mAh et 3687mAh pour l’iPhone 12 pro et 12 pro max respectivement. C’est encore moins que son prédécesseur de la série iPhone 11 qui avait 3110mAh et 3969mAh pour 11 pro et 11 pro max respectivement. La troisième capacité de la batterie est de 2227 mAh, qui sera présentée dans le modèle 5,5 pouces, le plus petit depuis l’iPhone SE.

Cependant, nous espérons toujours que cela ne se transforme pas en une telle déception. Le nouvel ios 14 peut être optimisé pour la durée de vie de la batterie et offrir ainsi une durée de vie plus longue.

Outre la batterie, la plupart des fonctionnalités du téléphone semblent attrayantes. Il aura un chipset A13 Bionic avec ios 14 qui devrait être impeccable. Selon la rumeur, il serait également doté d’une encoche en haut de l’écran et d’un identifiant tactile pour déverrouiller le téléphone. En ce qui concerne la caméra, elle aura une double caméra arrière, l’une principale et l’autre étant un téléobjectif, et chacune de 12MP. La caméra frontale sera également de 12MP pour de beaux selfies. La capacité de stockage sera de 64 Go et 128 Go, non extensible.

Ainsi, on s’attend plus ou moins à ce qu’il poursuive les normes que nous recherchons dans un téléphone phare.

Restez à l’écoute avec nous!